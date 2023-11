Vi ricordate di Luca Giurato? Dopo tanto successo in tv non meritava una fine così | Come sta oggi

Luca Giurato è sparito dal piccolo schermo e di conseguenza in tanti hanno chiesto che fine ha fatto. Ecco la risposta tanto attesa

Nato a Roma il 23 dicembre 1939, Luca Giurato è un conduttore e giornalista. All’età di 20 anni è diventato cronista e successivamente un giornalista professionista. Il vero esordio in televisione è avvenuto nel 1993 per Tg1 Notte e poi ha avuto modo di collaborare con Mara Venier a Domenica In.

È stato anche conduttore de Italia che vai con Francesca Chillemi il sabato pomeriggio su Rai 1. Poi ha affiancato Eleonora Daniele e Monica Maggioni nello studio di Unomattina. Tuttavia nel suo curriculum possiamo anche leggere la partecipazione a L’Isola dei famosi nel 2008 in qualità di opinionista, stesso ruolo avuto ne I Raccomandati.

Gli italiani lo conoscono anche per alcune gaffe fatte davanti alle telecamere che sono poi state riprese dalla Gialappa’s band in Mai dire gol e da Striscia la notizia. Infatti è stata dedicata per lui una rubrica intitolata appunto Luca Giurato Show.

Tutti sono concordi nel dire che sia uno dei personaggi pubblici più noti del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è dipeso non solo dalla confusione delle parole e lapsus linguae, ma anche per l’indiscussa professionalità. Per questi motivi in tanti si chiedono perché si sia allontanato dagli studi televisivi.

Luca Giurato e la sua confessione

Italia sera, La vita in diretta, Quelli che il calcio, Unomattina Weekend, Il ristorante e tanti altri programmi televisivi gli hanno dato modo di mostrare a tutti il suo talento. In ognuno di essi si è sempre contraddistinto per le sue gaffe, in quanto ammesso che in più di un’occasione ha puntato su queste per avere più popolarità.

Nel corso del tempo gli sarebbero arrivate diverse offerte per partecipare a dei reality, ma ha sempre dato una risposta negativa. Per quanto riguarda la vita privata si sa ben poco anche perché non ha un profilo social.

Dopo anni di lavoro, arriva la decisione

I più curiosi hanno scoperto che è sposato in seconda nozze con una giornalista della Rai di nome Daniela Vergara e ha un figlio, Giovanni, nato dal matrimonio precedente con Gianna Furio che lo ha reso nonno.

Milly Carlucci gli avrebbe proposto di partecipare a Ballando con le stelle, però neanche lei è riuscita a convincerlo. Secondo fonti attendibili pare che la scelta di lasciare la tv sia dipesa soprattutto dal legame con la collega Daniela. Vuole ormai vivere da pensionato, eppure i fan sperano in un suo ritorno.