Giorgia Meloni, sapete qual è il suo ristorante preferito? Si trova ad Anzio ed è amato da tutti i vip

Giorgia Meloni, la Premier e la sua passione per la cucina. Il suo ristorante preferito si trova d Anzio ed è frequentato da moltissimi vip. Fuori il nome.

Quando si è costantemente sotto i riflettori e sulla bocca di tutti è difficile non perdere la pazienza e restare ben saldi nei propri propositi. Di certo questo, dal punto di vista privato e sentimentale, non è un gran momento per Giorgia Meloni. Dopo i vari fuorionda trasmessi più volte da Striscia La Notizia, che ritraevano il padre della sua unica figlia, intento a fare apprezzamenti bei pesanti su alcune colleghe, lei ha deciso di chiudere.

E pensare che soltanto pochi giorni prima, dalle pagine del settimanale Chi, che ci dispensa sempre grandissime esclusive, il compagno, ovvero il giornalista Andrea Giambruno, aveva parlato in maniera approfondita del loro speciale legame. Torniamo ora a Giorgia. Il fatto di essere molto esposta non l’aiuta di certo a leccarsi le ferite, che saranno assai profonde e copiose.

In ogni caso i due resteranno legati per sempre, per il fatto di aver messo al mondo una creatura insieme. Lei è concentrata più che mai sul suo lavoro e cerca il più possibile di tutelare la sua famiglia dal chiacchiericcio, anche se ora è molto difficile. Quando è libera dagli impegni professionali e istituzionali ama trascorrere del tempo con la sua piccola Ginevra, nonché con i più cari amici.

Giorgia Meloni e il suo ristorante preferito

Con loro adora passare delle giornate al mare, possibilmente per una buona mangiata di pesce al suo ristorante preferito. Parliamo di un locale molto conosciuto e rinomato, nonché meta prediletta di moltissimi vip, per momenti di svago e relax con i propri cari. Tra l’altro, dopo aver mangiato in maniera degna, si può approfittare del fatto di rilassarsi con una bella passeggiata sul bagnasciuga.

Pare che ciò piaccia moltissimo alla Premier. Non per nulla è anche stata intercetta mentre, dopo un buon pasto, passeggiava sul lungo mare di Anzio, che ha sempre il suo indiscusso perché. In ogni caso, riguardo al locale, parliamo di uno che appartiene alla cosiddetta fascia luxury. Sapete di quale ristorante stiamo parlando?

Il locale amatissimo dalla Premier e dai vip ad Anzio

Da Romolo Al Porto, che è stato fondato nel lontano 1968 da Romolo Regolanti, che insieme ai figli Walter e Marco Tullio, che svolgono il ruolo rispettivamente di sommelier e di chef, guida tutt’ora l’attività. Tra i tanti avventori pare che abbiano assaporato i piatti del locale il giornalista Roberto D’Agostino e lo chef Antonino Cannavacciuolo.

Tra i piatti preferiti dalla Meloni ci sono da annoverare la minestre di pesce di Anzio e la rana pescatrice frollata, anche se non disdegna nemmeno i crudi. Insomma, a quanto pare la Premier è una grande amante del pesce e appena può, ama dedicarsi ai piaceri della tavola, insieme ad amici e persone a lei care.