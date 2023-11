Rai, ennesimo addio lascia tutti senza parole: l’88enne non ce l’ha più fatta

Rai, si parla di altro addio per l’Azienda di Viale Mazzini. L”88nne non ce l’ha più fatta.

L’Azienda di Viale Mazzini ancora una volta nella bufera più nera. Possiamo anche dire, senza se e senza ma, che per i vertici nell’ultimo periodo non c’è mai pace. E lo stesso sta accadendo per la verità pure a Mediaset. Non per nulla entrambe le realtà hanno messo in atto grandissimi cambiamenti definibili in certi casi, e pure a buona ragione, coma autentiche rivoluzioni.

Dunque c’è anche da aspettarsi che le critiche e i malumori si facciano sentire non solo dai telespettatori ma anche da chi lavora ancora o dietro o davanti le quinte grazie a un contratto in essere. Fatto sta che per la Rai è stata una super mazzata l’addio, dopo 40 anni di collaborazione, di Fabio Fazio.

Pure Fiorello lo ha detto più volte. Ok, lo ha fatto con la sua solita ironia, ma intanto lo ha fatto, mandando pure sonore frecciatine ai vertici. Non per nulla il giornalista ligure, tornando di recente alla conduzione del suo Che Tempo Che Fa, sta ottenendo ancora una volta risultati che hanno del clamoroso. Il punto è che ora lo fa su Discovery. Con lui sono andate anche Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback.

Rai, l’88enne non ce l’ha più fatta e ha detto addio

Altro addio che ha lasciato il classico amaro in bocca ai più è stato quello di Bianca Berlinguer che ora è approdata in Mediaset e in particolar modo su Rete 4 con una nuova edizione del suo talk CartaBianca che oggi si intitola semplicemente E’ Sempre Carta Bianca. Con lei, in collegamento video, il suo storico opinionista Mauro Corona.

Ora si teme anche che la splendida Francesca Fagnani, dopo che ha concluso la messa in onda del primo round delle puntate del suo seguitissimo Belve, sia pronta a fare le valigie. Insomma, la Rai ha di che pensare. E da oggi avrà un’altra gatta da pelare. Difatti il famoso 88enne non ce l’ha più fatta e ha parlato di addio.

Corrado Augias se ne va, andrà a La7

Parliamo del giornalista Corrado Augias, nonché eccellente scrittore con alle spalle tantissime pubblicazioni di successo. Il professionista ha dichiarato durante una sua recente intervista concessa al Corriere della Sera: “ Lascio la Rai e a dicembre vado a La7. Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto”.

Dunque siamo innanzi a una notizia certa e non a uno dei tanti rumors che circolano ogni giorno in Rete. E ora si teme che qualche altro suo celebre collega prenda la sua stessa decisione. Certo, pensare che lui abbia preso questa decisione dopo più di 60 anni di collaborazione sconvolge i telespettatori che ora non vedono l’ora di saperne di più a riguardo.