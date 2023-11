“Buttatela fuori”: ore contante per la concorrente del Grande Fratello | Non ci sono più speranze

Scoppia l’ennesima bufera sul “Grande Fratello”: dopo le emozioni in puntata, arriva la doccia fredda per la coppia.

Durante l’ultimo prime time del “Grande Fratello” gli autori del reality hanno introdotto alcuni blocchi tutto pepe a beneficio del pubblico, a partire dalla réunion tra Beatrice Luzzi ed il suo ex compagno di vita.

In seguito, Alfonso Signorini ha favorito l’incontro tra Angelica Baraldi e Greta Rossetti: quest’ultima non aveva gradito l’avvicinamento della gieffina al suo fidanzato Mirko Brunetti, e l’ha bollata in diretta con l’epiteto di “gattamorta“.

Il conduttore poi ha introdotto a sorpresa il fidanzato di Angelica, il misterioso Riccardo, nel loft di Cinecittà, e l’inatteso ricongiungimento ha emozionato sia il pubblico, che gli inquilini della Casa. In particolare, Paolo Masella ha espresso il desiderio di vedere la stessa luce che Angelica aveva negli occhi in quelli di Letizia Petris, per la quale prova un interesse romantico da settimane.

Il macellaio laziale ha ribadito il concetto anche nel corso delle nomination, ma Letizia Petris ha interpretato le sue parole come una palese forzatura. La giovane ha infatti recentemente ricevuto una lettera piuttosto ambigua dal fantomatico fidanzato, e da allora avrebbe preso le distanze dal rapporto. Al termine della puntata Letizia ha espresso il proprio malcontento di fronte ad alcuni compagni di avventura, ma il suo sfogo ha spaccato a metà la rete.

“Grande Fratello”, le parole di Letizia suscitano un boom di commenti

Nelle ultime ore Letizia Petris si è finalmente lasciata andare al sentimento sbocciato all’interno del programma, ed ha concesso a Paolo Masella un lungo ed inequivocabile bacio. Se parte del pubblico ha gioito per la nascita della nuova coppia, altri utenti in rete hanno avanzato alcune riserve.

La giovane sta infatti affrontando il televoto accanto ai compagni Ciro, Giampiero, Massimiliano, Vittorio, Grecia e Giuseppe, e potrebbe aver attuato una strategia per catalizzare le simpatie dei votanti. Nelle ore immediatamente successive alla diretta, in effetti, Letizia Petris non si era dimostrata particolarmente bendisposta nei confronti del macellaio laziale. Aveva infatti riferito all’amica Anita Olivieri: “Mi ha messo in imbarazzo, e alla fine quella cosa l’ha detta lo stesso. Per me si impunta su delle cose che sono un po’ pesanti, e dal momento che io vengo già da una situazione pesante, mi sono inca**ata. Forse non è chiaro: io non ho chiuso la relazione per fidanzarmi con Paolo, l’ho chiusa per stare bene io, e poi ho anche la fortuna di avere una persona che mi fa stare benissimo“.

La reazione degli utenti in rete

Parecchi internauti hanno letto lo sfogo di Letizia Petris come il tassello di una strategia ben precisa, che le consenta di superare indenne il televoto.

Un utente ha infatti sentenziato: “Tranquilla, lo sappiamo che Paolo non ti piace!“. Un altro ha rincarato la dose: “Buttatela fuori!“. Voi che ne pensate?