Sanremo, chi fa le scarpe ad Amadeus: i vertici Rai hanno finalmente deciso | Chi rubano alla concorrenza

Sanremo, c’è qualcuno già pronto per rubare il posto ad Amadeus. La Rai ha deciso e non tornerà più indietro.

Sono momenti decisamente molto particolari e nel contempo ricchi di grande tensione per Amedeo Sebastiani meglio conosciuto con il simpatico nomignolo di Amadeus. Ora come ora lo vediamo ogni sera al timone del game show di Rai 1, che anticipa la messa in onda dei programmi in prime time, Affari Tuoi.

Poche settimane fa ci ha fatto divertire, emozionare e ballare con Arena Suzuki e di certo prossimamente ci farà compagnia con la nuova edizione de I Soliti Ignoti. In ogni caso ora come ora per quanto concerne la sua figura di immenso professionista tutti gli occhi sono puntati sul Festival di Sanremo 2024 che non è poi così lontano.

Lui ci sta lavorando con passione e acuto impegno, oltre che decisamente a spron battuto, da quasi un anno al fine di dare in pasto ai numerosi telespettatori, sparsi in tutto il mondo, uno show degno di nota. E quest’anno sta cercando di farlo con ancora maggior ricercatezza visto che sarà l’ultimo Sanremo per lui.

Sanremo, chi fa le scarpe ad Amadeus, cosa ha deciso la Rai

Già da tempo ha dichiarato alla stampa che questa sarà la quinta volta consecutiva, ma anche l’ultima, almeno per ora, che rivestirà il duplice, complesso quanto affascinante, ruolo di direttore artistico e conduttore. I suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, ci sono rimasti molto male a sentire la notizia uscire dalla sua bocca. E ora hanno il cuore a pezzi nell’ascoltarne un’altra.

A quanto pare ci sarebbe qualcuno bello che pronto a fargli, come si suol dire, le scarpe. Come è possibile? Ora che manca pochissimo al fischio d’inizio della nota kermesse canora e che lui si è dato un sacco da fare, lui è stato fatto fuori dai giochi? Eppure la Rai ha deciso. E non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro.

La forte indiscrezione di Fiorello

In realtà non stiamo parlando dell’edizione 2024 ma della successiva, dunque della 2025. Mentre negli ultimi giorni si vocifera che Amadeus possa aver cambiato idea e deciso pertanto di accettare dall’Azienda la proposta di occuparsi del Festival per la sesta volta consecutiva, ecco che arriva un’altra fortissima indiscrezione da Rosario Fiorello, grande amico di vita dell’ Ama Nazionale.

Secondo lo showman siciliano sarebbe pronto a prendere il posto del buon Sebastiani nel 2025 un noto volto delle Reti Mediaset, in particolare di Canale 5. A questo punto sul Web, si è cominciato a ipotizzare che i nomi più papabili potrebbero essere quelli di Gerry Scotti o Barbara D’Urso. Nel frattempo la Rai ha fatto sapere che solo entro la fine di novembre prenderà una decisione in merito.