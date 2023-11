Amici, panico nella scuola: allieva si accascia a terra | “No poverina, ha sentito proprio il dolore”

Nella scuola di Amici, dopo la puntata di domenica 5 novembre 2023, un’allieva si è accasciata a terra. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cose è successo per ridurla in questo stato

Ogni domenica Maria De Filippi entra nelle case degli italiani proponendo le esibizioni di canto e ballo nello studio di Amici. Anche quest’anno sta avendo un buon riscontro con il pubblico, chiaro segno che il talent show non delude mai.

Tanti sono i ragazzi che si sono messi alla prova ai provini, ma solo pochi si sono aggiudicati un banco. Proprio per questo motivo si stanno dedicando anima e corpo al lavoro nella sala prove. Purtroppo qualcuno non è riuscito ancora a convincere del tutto i maestri e tra questi possiamo citare Nicholas Borgogni.

Alessandra Celentano non crede che abbia la stoffa per fare il ballerino e lo ha ribadito dopo un passo a due fatto con Elena D’Amario. Infatti quest’ultima ha chiesto alla padrona di casa di replicare e così c’è stato un battibecco tra le due donne.

Secondo Elena la Celentano non sarebbe oggettiva nel dare dei giudizi e si è seduta sulla cattedra. Un gesto che molti utenti social hanno definito poco opportuno nei riguardi di una persona con un ruolo superiore al suo. Però c’è da aggiungere che c’è stato un altro evento che sta facendo altrettanto parlare. La faccenda riguarda un’altra allieva.

Esibizione criticata, reazione incontrollabile ad Amici

Stiamo parlando della giovane cantante Stella Cardone, la quale è entrata nelle grazie di Anna Pettinelli. Domenica scorsa ha proposto la cover di Russian Roulette e, nonostante abbia avuto un grande applauso dal pubblico, Rudy Zerbi ha affermato che avrebbe potuto fare di meglio.

È ben risaputo che Rudy sa essere pungente e molto critico, ma stavolta è andato cauto proprio perché conosce la sensibilità della ragazza. Eppure non è servito ciò perché fino alla fine della puntata ha trattenuto le lacrime. Il gruppo l’ha nominata per esibirsi con l’inedito Venere, ma non ci è riuscita per via dell’umore a pezzi. Ma cosa è successo dopo la puntata? La risposta non piacerà.

“E’ giovane ed esposta, state in silenzio”

Stella ha cercato di cantare due volte la canzone, ma non ci è riuscita e ha chiesto alla conduttrice di poter allontanarsi dallo studio. Infatti si è recata nella casetta dove si è accasciata a terra presa da un momento di panico e disperazione.

Tanti hanno commentato un video pubblicato nella pagina Instagram del programma. La maggior parte sostiene che bisogna comprenderla, dato che a 17 anni è stata catapultata in un contesto in cui non sa gestire le emozioni. Sicuramente con quest’esperienza televisiva riuscirà ad affrontare diversamente delle situazioni con un grosso carico di tensione.