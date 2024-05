Fettuccine Alfredo, il piatto “americano” è nato a Roma: nessuno vuole crederci | La vera ricetta non è più segreta

Le fettuccine alla Alfredo hanno origini piuttosto controverse, ma la ricetta è stata contesa tra due continenti. Finalmente la verità.

Gli italiani amano mangiare. All’estero, noi abitanti del Belpaese siamo infatti presi bonariamente in giro per il quantitativo spropositato di pasta che mangiamo alla settimana. Alcuni cittadini, infatti, possono arrivare a nutrirsi con questo alimento anche una volta al giorno.

Dall’altro lato, è bene non demonizzare il carboidrato della pasta, motore imprescindibile per poter condurre al meglio le giornate faticose di lavoro. Sta di fatto che agli italiani piace la pasta, in ogni formato essa si presenti. O forse quasi tutti i formati. Proprio durante la pandemia, infatti, è spopolato sul web un meme particolare.

Secondo questo meme, a nessuno piacerebbero le pennette lisce. In alcuni video finiti su Tiktok e Instagram, infatti, vi erano persone che ironizzavano sulla solitudine e la rabbia rancorosa di ipotetiche pennette lasciate a prendere polvere tra gli scaffali dei supermercati.

Un’altra caratteristica italiana e relativa alla pasta riguarda le ricette. Il popolo italiano ha bisogno di affiggere una sorta di marchio di paternità sulle ricette dei propri piatti preferiti. Questo è successo già con la carbonara, per cui, sorprendentemente, è scoppiato un caso mediatico. Sta adesso accadendo per le fettuccine alla Alfredo.

La storia delle fettuccine alla Alfredo

Le fettuccine alla Alfredo sono state inventate da un certo Alfredo Di Lelio. Stando ad alcune fonti, la datazione corretta fa risalire l’invenzione di questo tipo di pasta al 1914. Sono trascorsi circa cento anni dalla sua invenzione, la quale è spopolata negli Stati Uniti grazie alla risonanza del film La Dolce Vita di Fellini.

Negli Usa, infatti, questo tipo di ricetta è addirittura omaggiata da un giorno celebrativo, alla stregua del Natale. Stando alla leggenda, Alfredo Di Lelio avrebbe preparato queste fettuccine per dare sollievo alla moglie malata. Dopo aver mangiato, la moglie si sarebbe ripresa totalmente, spingendo Alfredo ad aprire un ristorante e distribuire fettuccine ai clienti.

La ricetta segreta

Dopo qualche anno dall’apertura del ristorante, sarebbero giunti presso il luogo romano due americani in viaggio di nozze, Mary Pickford e Douglas Fairbanks. Questi si sarebbero innamorati delle fettuccine alla Alfredo, al punto da esportarne la ricetta negli Usa e accrescerne la fama.

La ricetta segreta è semplice, poiché è nella combinazione degli ingredienti che è possibile scorgere la genialità: innanzitutto, è necessario preparare le fettuccine a mano, condendole con moltissimo burro. Il burro deve poi sposarsi con il parmigiano, poiché attraverso la mantecatura con l’acqua di cottura, si ottiene la crema tipica delle fettuccine alla Alfredo.