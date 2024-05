Dieta, altro che chetogenica: con una spezia perdi peso e mangi piatti gustosi | Silhouette da urlo in 3 settimane

Dieta, punta su questa spezia e perderai davvero peso senza rinunciare al gusto. Da provare subito!

Ci siamo. Giugno è prontissimo per venirci a fare compagnia. Niente ponte per il 2 visto che cade a sto giro di domenica. In ogni caso milioni di studenti sono in fibrillazione dal momento che per loro quel mese significa l’inizio delle tanto agognate vacanze estive. Fatto sta che con l’arrivo dell’estate aumenteranno anche le puntate in piscina, al mare o al lago.

Magari non avremo preso le ferie ma incominceremo durante il fine settimana a dedicarci con maggiore ardore alla tintarella, alle nuotate e ai tuffi. E quindi ci ritroveremo a indossare il costume da bagno. Il che per moltissime persone rappresenta un problema. Difatti legato ad esso c’è la famosa prova che se non si supera tende a mandarle in tilt.

Il problema è che se non siamo stati attenti alla nostra forma fisica nei mesi scorsi è davvero dura ora riuscire a superarla in tempo. Diciamo che non è intelligente farlo seguendo delle diete fai da te ma piuttosto è bene chiedere maggiori informazioni a un valido nutrizionista. E tra le tante diete che potrà consigliarci c’è la chetogenica che in effetti è molto gettonata.

Dieta, altro che quella chetogenica! Fai così e perdi kg sul serio

Questo piano alimentare prevede la maggior assunzione di carni magre, pesce, uova e prodotti caseari di alta qualità. Inoltre tende a non farci consumare carboidrati ma piuttosto verdure amidacee come broccoli e spinaci. In ogni caso è bene rammentare che nessuna dieta funziona davvero se non compiamo ogni giorno del sano movimento.

Fondamentale è poi tenersi costantemente idratati, bevendo 2 litri di acqua al giorno, nonché tre tazze di tè verde, meglio ancora se matcha. E poi dedichiamoci al riposo notturno. Solo così terremo alto il nostro metabolismo. E se vogliamo ottenere ottimi risultati per la nostra linea puntiamo maggiormente in cucina all’utilizzo di questa spezia che è pure buonissima.

La spezia buonissima e ad alto potere dimagrante

Di quale stiamo parlando? Della splendida curcuma. Tra l’altro da tempo la troviamo pure nelle vesti di grande protagonista in svariate tisane che possiamo acquistare in tutti i supermercati. Essa è fantastica per farci digerire bene ma anche per combattere come si deve i gonfiori soprattutto a livello addominale. Per ottenere ottimi risultati andrebbe assunta due volte al giorno.

Tra l’altro pensate che, dati e sondaggi alla mano, ci permetterebbe di aumentare la possibilità di perdere peso più del 5%.Possiamo anche utilizzarla in polvere per rendere più gustose molte ricette, soprattutto per quanto concerne zuppe, minestre e risotti. Se invece vogliamo usare la sua radice possiamo utilizzarla per rendere più gustosa la nostra insalata oppure per dare quel tocco in più alla carne e al pesce.