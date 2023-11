Rosanna Lambertucci, la tragedia le ha squarciato il cuore: “mia figlia è morta” | Cosa l’è accaduto dopo 3 giorni

La giornalista e scrittrice Rosanna Lambertucci si è lasciata andare ad una confessione sorprendente.

La prolifica scrittrice e nutrizionista Rosanna Lambertucci ha recentemente accettato il guanto di sfida offertole dal Milly Carlucci, ed attualmente milita nel cast del programma “Ballando con le Stelle”.

L’arzilla e loquace 77enne si è messa alla prova con grinta ed autoironia al pari degli altri componenti del cast, ma il suo percorso nel talent si sta rivelando piuttosto impervio.

Dopo l’ultima performance, eseguita in coppia con il ballerino professionista Simone Casula, Rosanna Lambertucci ha ricevuto un riscontro piuttosto tiepido da parte della giuria, e dovrà affrontare lo spareggio con Giovanni Terzi, anch’esso arruolato tra i dilettanti dello show.

La scrittrice ha sfogato la propria frustrazione nello studio di “Storie italiane” di fronte a Guillermo Mariotto, anch’esso ospite della trasmissione, e durante il suo intervento ha anche rispolverato alcuni aneddoti strazianti del suo passato.

Rosanna Lambertucci a cuore aperto: “Ho superato tragedie immani”

La giornalista ha confessato a Eleonora Daniele la propria frustrazione dopo l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”: “Sono mortificata. Quando sei a casa, non pensi di ballare per qualcuno. C’è mia nipote Caterina che è pazza di me, ed è rimasta male quando ha sentito quei commenti. Io ero lì, e immaginavo che avrebbe sentito, e mi sono sentita male… Io mi sento una persona che in fondo ha fatto cose importanti, e ho avuto una vita difficile. Sono una persona solare, ma dietro c’è molto altro…“.

Rosanna Lambertucci ha quindi spiegato: “Ho una figlia (Angelica, n.d.r.), ma ne ho persi 6. Una bimba, che è nata dopo 5 bambini persi, è morta dopo 3 giorni. Ho superato delle tragedie immani, e non riesco a non essere agitata, quando vedo la giuria“. Guillermo Mariotto le ha quindi offerto un rametto d’ulivo: “Facciamo che tu balli senza che la giuria ti guardi. E dopo riguardiamo l’esibizione con un replay…“. Rosanna Lambertucci ha infine concluso: “Mi sono sentita un po’ derisa, e questo mi ha spiazzato, perché non sono abituata“.

Il difficile passato di Rosanna Lambertucci

Qualche anno addietro Rosanna Lambertucci ha raccontato a “Il Corriere della Sera” i retroscena della sua perdita atroce, ovvero la morte in culla della figlia Elisa, deceduta ad appena 3 giorni dal parto. La giornalista ha in seguito dato alla luce e cresciuto la figlia Angelica, che l’ha anche resa nonna di Caterina, ma non riesce ad archiviare i precedenti lutti.

“Quante pene, prima di arrivare a lei” – ha riferito – “Ho perso 5 figli, figli mai nati. Pensi che ho avuto anche 2 gravidanze extrauterine consecutive. Senza contare un distacco della placenta, cosa che mi ha messo in pericolo di vita: ricordo la corsa in ospedale, manco sapevo cosa stavo rischiando. Ero giovane, sa. Volevo un figlio“.