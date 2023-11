Questa bimba che ha fatto lo spot della Balocco oggi è la più famosa della tv: gli occhi sono sempre gli stessi

Qui era soltanto una bambina, protagonista di un noto spot della Balocco, da tempo è la più celebre della TV in Italia. Chi è?

La Moda, perché di essa si tratta assolutamente ed è davvero sciocco oltre che inutile negarlo, di condividere sui Social, Instagram in primis, foto dal sapore infinitamente vintage prosegue e pure a spron battuto. Di certo ha preso il via ufficiale durante la prima pandemia che ci ha preso tutti quanti di sorprese e gettati nel panico.

In tantissimi, non solo vip per la verità, hanno pensato bene, anche per far passare il tempo che era sempre più lento, di dare una bella sistemata alla propria casa. Altri ancora sono saliti in solaio o scesi in cantina o in garage per fare un po’ di ordine. E nel farlo ecco spuntare dal passato tanti ricordi, tra cui alcune foto.

Molte fanno parte del classico album di famiglia in formato cartaceo che è splendido sfogliare sia da soli che in compagnia dei propri cari in occasioni speciali, magari a Natale. Molti volti noti del vasto mondo dello Spettacolo, incluso quello italiano, hanno così iniziato a regalare ai loro fan in maniera molto generosa scatti dal sapore amarcord dove si sono mostrati giovanissimi se non proprio bambini.

Qui da bimba nello spot della Balocco, oggi è la più famosa della TV

Altri ancora hanno spolverato foto in bianco e nero che hanno sempre il loro indiscutibile fascino. E in contemporanea molti sostenitori hanno incominciato a mettere in atto interessanti ricerche volte a scovare agli esordi i loro idoli. Ed è quello che è accaduto con questa bellissima bambina, protagonista tantissimi anni fa dello spot della Balocco.

Lei ha mosso i primi passi bel vasto mondo dello Spettacolo come modella e attrice. L’abbiamo vista infatti nella pellicola “ Da grande” accanto a uno strepitoso Renato Pozzetto. In seguito, dopo la sua partecipazione a Miss Italia, ha capito che fosse la TV il suo universo lavorativo. Oggi è un volto molto amato e famoso del Piccolo Schermo. Gli occhi sono gli stessi di ieri. Chi è?

Ilary Blasi, bellissima ieri come oggi

Sì, è proprio lei, la divina Ilary Blasi, che per tanti anni è stata una grande stella delle Reti Mediaset. Ora i suoi fan, che sono decisamente numerosi, temono per il suo futuro lavorativo. Difatti come ha confidato candidamente lei stessa nel corso della prima puntata delle nuova stagione Striscia, alla consegna dell’ennesimo tapiro d’oro, “al momento non ha alcun contratto firmato”.

Nonostante ciò lei non ha mai perso il suo luminoso sorriso. Dopo la conclusione del suo lungo matrimonio con Francesco Totti, con il quale ha messo al mondo ben tre figli, ora è felice con l’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller con il quale non si nasconde più. Lei è in formissima e ora si attendono dalla sua bocca notizie riguardo ai suoi prossimi progetti.