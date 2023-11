Pier Silvio Berlusconi perché non sposa Silvia Toffanin: “La verità è che siamo…” | Dopo anni la rivelazione

Pier Silvio Berlusconi, la verità sul mancato matrimonio con la sua storica compagna Silvia Toffanin. “La verità è che siamo…”.

Stanno insieme praticamente una vita, ben più di 20 anni, i bellissimi Pier Silvio Berlusconi e la sua Silvia Toffanin. Hanno pure costruito una meravigliosa famiglia mettendo al mondo due bimbi quali Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. E per tutelare maggiormente la loro privacy, nonché quella delle loro creature, hanno preso la residenza a Portofino.

Qui possiedono una villa da mille e una notte con una vista spettacolare. Si conosce solo l’esterno dal momento che mai nessuno è riuscito a fotografare l’interno. Del resto sia Pier che Silvia, nonostante siano personaggi pubblici molto noti e amati, sono persone decisamente molto ma molto riservate.

Diciamo che per loro la vita privata tale dovrebbe sempre e comunque rimanere. Ed è per questo motivo che ha sorpreso i più la scelta della conduttrice veneta di aprire il rubinetto sul suo compagno e sulla vita di coppia durante una sua passata ospitata da Pio e Amedeo. Qui aveva raccontato anche del loro primo bacio avvenuto in centro a Milano.

Pier Silvio Berlusconi, ecco perché non sposa la sua Silvia

Aveva poi spifferato di quanto lui ami effettivamente lo Sport e che, nonostante stiano insieme da un pezzo, non abbia mai smesso di corteggiarla e di essere un vero gentleman. Insomma, lei ha speso decisamente parole al miele per lui. Lui che, dal canto suo, non ama parlare di se e tanto meno della sua lei.

In ogni caso il pettegolezzo relativo al loro mancato matrimonio fa ancora molto discutere. Mesi fa, quando è venuto a mancare Silvio Berlusconi, si era sussurrato che Pier avesse promesso al padre, al quale era legatissimo, di sposare la sua storica compagna, ma ad oggi le nozze non sono state ancora annunciate. E ora arriva la verità. “La verità è che siamo...”.

“La verità è che siamo…”, la rivelazione dopo tanti anni

A parlarne non è stato l’ Ad delle Reti Mediaset ma la sua Silvia che, stanca dei continui rumors riguardanti espressamente le mancate nozze, ha dichiarato: ” Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio… Se ne leggono, la verità è che siamo felici così“. Dunque i due non avrebbero alcuna intenzione di dirsi il sì più bello.

In passato la Toffanin aveva già sostenuto di non essere interessata al matrimonio, preferendo scegliere il suo lui ogni giorno perché voleva farlo e non perché vincolata da un vincolo per l’appunto. Lui, dal canto suo, non è mai andato sull’argomento che comunque deve essere bello tosto dal momento che ne ha già uno finito alla spalle, vissuto quando era molto giovane, con Emanuela Mussida.