Pierpaolo Spollon, senza vergogna su Lino Banfi: “Sottovalutato attore d’Italia” | L’umiltà è per pochi

Pierpaolo Spollon ha voluto esprimere una propria opinione su uno degli attori più noti del mondo dello spettacolo italiano, ovvero Lino Banfi. Andiamo a scoprire il motivo di una simile affermazione

Pierpaolo Spollon è l’attore italiano del momento, in quanto ha prestato il suo volto a Marco Allevi nella serie televisiva L’allieva e Sebastiano Russo in Blanca. Da non dimenticare Riccardo Bonvegna di Doc – Nelle tue mani Emiliano Stiffi in Che Dio ci aiuti.

Da giovane fece un provino per un film, ma fu scartato. Tuttavia il regista Alex Infascelli gli ha dato una possibilità e così ha ottenuto il suo primo ruolo nella miniserie televisiva Nel nome del male. Ciò lo ha spinto a lasciare la sua città, Padova, per andare a Roma e iscriversi alla scuola di recitazione.

Il suo vero esordio al cinema è avvenuto nel 2010 con il film Terraferma di Emanuele Crialese e da allora sta cavalcando l’onda del successo. Il suo curriculum con il tempo ha aggiunto tante collaborazioni e attività professionali del tutto lontane dalla recitazione.

Basta pensare che si è esibito con la collega Maria Chiara Giannetta nella terza puntata di Ballando con le Stelle. I due hanno stregato tutti nonostante abbiano provato solo due ore in sala. Milly Carlucci non poteva che essere entusiasta per il risultato. In queste ore, però, si sta parlando dell’attore per un altro motivo.

Le parole di Pierpaolo Spollon per Lino Banfi

Partecipando allo show della Rai Spollon ha avuto la possibilità di incontrare Lino Banfi. Quest’ultimo ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle perché a 87 anni non riesce a mantenere determinati ritmi.

Milly Carlucci sta cercando di fargli cambiare idea in compenso Spollon ha deciso di rendergli omaggio con una bella dedica che ha pubblicato sui social.

“Ad attori come lui non si può scrivere”

“Il più grande e sottovalutato maestro d’Italia”, ecco cosa è stato riportato nel post di Instagram. Nella foto Pierpaolo Spollon compare in compagnia di Lino Banfi, il suo idolo. Da quando hanno avuto modo di conoscersi, hanno solo ottenuto una miriade di consensi e il merito è senza dubbio della loro indiscussa professionista. Qualcuno, però, ha avuto da ridire su un termine utilizzato dal giovane attore.

“Lino Banfi è un pezzo importante della nostra Italia! Il termine sottovalutato non mi piace…ad attori come lui non si può scrivere”, “Insieme siete uno spettacolo! Vi ho conosciuto entrambi e siete persone spettacolari”, “Vi vedrei bene in un film insieme” e tanti altri commenti si possono leggere nel post pubblicato dall’attore qualche giorno fa.