Addio supermercati, pianti 7 cipolle e smetti di fare la spesa: risparmi 3.400€ in un anno | Quello che succede è rivoluzionario

Incredibile ma vero: con questo metodo a base di cipolla, tutto il mondo potrà rivoluzionare il bilancio familiare.

Sembra l’inizio di una leggenda urbana, di quelle che ti racconta il vicino con l’orto segreto e invece è tutto vero. Sta spopolando online un metodo rivoluzionario per risparmiare, e pare bastino 7 cipolle. Non stiamo parlando di una dieta estrema, né dell’ennesimo rimedio della nonna per curare il raffreddore.

È qualcosa di molto più geniale e, soprattutto, pratico. L’idea ha dell’incredibile, eppure chi l’ha provata giura di aver detto addio a una parte della spesa settimanale. La promessa è ambiziosa: far risparmiare con qualcosa di base che costa poco e ottenere qualcosa di completamente gratuito, partendo da un ingrediente base.

Il segreto è tutto nelle cipolle. O meglio, nel come le utilizzi. Ci sono persone che hanno iniziato per gioco, per curiosità, e che oggi si ritrovano con una piccola produzione domestica che profuma di risparmio. E la cosa più bella? Non serve un orto. Puoi farlo anche sul balcone di casa.

Dopo Pasqua è la fine

Se c’è un momento dell’anno in cui il risparmio diventa un’urgenza, è il dopo feste. Pasqua, come Natale, è una specie di buco nero per il portafogli: un attimo prima avevi lo stipendio, un attimo dopo sei lì a contare le monete sul fondo della borsa.

Tra colombe, pranzi luculliani, uova di cioccolato, gite fuori porta e regali last minute, la spesa sale senza nemmeno accorgersene. E così aprile diventa il mese perfetto per iniziare con piccoli trucchi salva-budget. Come quello delle cipolle. Incredibile, ma vero.

Il metodo delle 7 cipolle

Il metodo è semplice, stando a Nanopress.it. Prendete 7 cipolle e interratele nel vostro giardino o in un vaso capiente. Aggiungete terra, magari la stessa che usate per le piante aromatiche, e un po’ di concime naturale. Innaffiate con regolarità e coprite con un coperchio di plastica forato: in questo modo manterrete l’umidità giusta senza soffocare le cipolle. Dopo qualche settimana, vedrete spuntare i gambi, alti, forti e pieni di vita. E a quel punto non vi resta che tagliarli.

Ma la parte davvero geniale? Ricrescono sempre. Finché la cipolla resiste, voi avrete un raccolto infinito di gambi freschi, e a costo zero. Basta fare due conti: se usate questi steli come base per insaporire sughi, minestre, frittate, condimenti e secondi piatti, risparmiate facilmente fino a 65 euro a settimana, che su base annua fanno più di 3400 euro. Assurdo, eppure tutto è partito da sette cipolle dimenticate nel cassetto. Niente magie, solo natura e un po’ di astuzia da contadino urbano.