Disastro Fisco, da maggio paghi 400€ in più di tasse: firmato l’accordo condono che ti scala i soldi dal conto | È già deciso

Il Fisco ha deciso di prendere una strada imprevista per il portafogli delle persone. Da questo mese non avrai vita facile.

C’è chi lo chiama appuntamento con la coscienza, ma per la maggior parte degli italiani è semplicemente il momento più fastidioso dell’anno: la dichiarazione dei redditi. Ebbene sì, il famigerato modello 730 sta tornando a bussare alla porta.

A maggio parte ufficialmente la stagione fiscale, e milioni di contribuenti dovranno mettersi davanti al PC per fare ordine tra scontrini, fatture, detrazioni e sogni infranti di rimborsi da capogiro. Il Fisco, da parte sua, è pronto a incrociare dati, scovare incongruenze e calcolare al centesimo quanto dovremo versare.

E ogni anno, anche se si sa benissimo che va fatto, il 730 arriva sempre come un fulmine a ciel sereno. Magari uno ha appena finito di pagare la rata dell’assicurazione o del mutuo, e subito dopo eccolo lì, il richiamo del dovere fiscale. Puntuale, e con nuove leggi da conoscere.

Tasse e burocrazia

Se da un lato fare la dichiarazione è obbligatorio, dall’altro è anche un’opportunità per recuperare qualcosa in termini di detrazioni. Ora, mettiamo i piedi per terra: non tutti sanno districarsi tra codice fiscale, spese mediche da inserire, spese scolastiche detraibili, bonus vari e fatture elettroniche.

E non tutti possono permettersi un commercialista. C’è chi si affida al Caf, chi chiede aiuto al cugino smanettone, chi guarda video su YouTube per capirci qualcosa. E poi ci sono quelli che decidono di mollare e pagare profumatamente qualcuno. La burocrazia italiana è così: ciò che è bene per qualcuno, è male per altri. Infatti non è tutto.

400 euro in più da maggio

Ma c’è una notizia che, proiezionidiborsa.it ha portato alla luce. Le cartelle esattoriali del 2010 potrebbero essere lasciate lì, in un angolo a prendere polvere. Il Fisco, in pratica, ha deciso di non pretendere più quei soldi. Non perché sia diventato improvvisamente generoso, ma perché nella maggior parte dei casi si tratta di somme che non verrebbero mai incassate comunque. O perché i debitori sono nullatenenti, falliti, deceduti, o perché i beni sono impignorabili.

Una notizia buona, certo, ma non priva di conseguenze: da maggio i contribuenti dovranno sborsare in media 400 euro in più per riequilibrare i conti. Secondo gli ultimi dati ISTAT, la pressione fiscale in Italia ha raggiunto il 50%, mentre il potere d’acquisto delle famiglie è sceso dello 0,6%. Insomma, da una parte si cancella il passato, dall’altra si carica il presente.