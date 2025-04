PENSIONE TAGLIATA – A maggio spariti fino a 290€ dal cedolino: i soldi non si trovano più | Nessuno sta avvisato

Le pensioni si abbassano vertiginosamente. Sgomento tra i percettori, meno 290 euro dai cedolini d’improvviso

Andare in pensione rappresenta per molti il traguardo di una vita intera di lavoro. Dopo anni trascorsi tra uffici, cantieri, fabbriche o insegnamenti, si arriva a quel momento tanto atteso in cui si può finalmente lasciare il lavoro e godere di un meritato riposo.

Ma la pensione non è uguale per tutti. Il suo importo dipende da numerosi fattori: gli anni di contributi versati, la tipologia di lavoro svolto, l’età di uscita dal mondo lavorativo e, soprattutto, il sistema previdenziale vigente.

Chi ha avuto una carriera continua e stabile potrà contare su un assegno più solido, chi invece ha affrontato interruzioni, periodi di disoccupazione o ha lavorato in modo discontinuo potrebbe ricevere una cifra molto più esigua.

In Italia il sistema pensionistico si basa su un meccanismo che tiene conto dei contributi versati durante l’intera vita lavorativa. C’è chi va in pensione con il metodo retributivo, chi con il contributivo e chi con un sistema misto, a seconda dell’anno in cui ha iniziato a lavorare.

Il costo della vita e le difficoltà dei pensionati

Inoltre, ci sono categorie di lavoratori che possono andare in pensione anticipatamente, come quelli che svolgono mansioni usuranti o hanno disabilità, ma per la maggioranza degli italiani l’uscita dal mondo del lavoro è legata al raggiungimento di soglie anagrafiche e contributive precise, che spesso slittano con le riforme.

Tuttavia, una volta raggiunta la pensione, non sempre il percorso si fa più semplice. Il costo della vita continua a salire e molte famiglie fanno fatica a sostenersi anche dopo l’uscita dal mondo del lavoro. Bollette, affitti, medicine, spesa quotidiana: tutte voci che, mese dopo mese, pesano su bilanci sempre più fragili.

Per molti pensionati l’assegno mensile non basta a garantire un’esistenza serena, tanto da dover contare su aiuti statali, bonus o il sostegno di figli e nipoti. E proprio in questo già delicato equilibrio, arriva una nuova doccia fredda.

La spiacevole novità sul cedolino

Come riportato dal sito money.it, nel cedolino pensionistico di maggio molti pensionati si troveranno a ricevere una cifra inferiore rispetto ai mesi precedenti. Il motivo? L’applicazione dei conguagli fiscali e la fine di alcune detrazioni. In pratica, l’Inps ha iniziato a trattenere quanto dovuto in base al ricalcolo delle imposte, determinando un taglio netto negli importi percepiti. Oltretutto si specifica che le trattenute riguardano in particolare il recupero delle addizionali regionali e comunali, calcolate sulla base del reddito dell’anno precedente.

Vengono meno anche alcune detrazioni applicate nei mesi scorsi, come quelle per familiari a carico o spese sanitarie, provocando un ulteriore abbassamento dell’assegno. Il risultato è che molti pensionati, già in difficoltà, si trovano ora a dover affrontare spese fisse con un’entrata mensile ancora più bassa, spesso senza preavviso. Una situazione che rischia di acuire le difficoltà economiche di una fascia di popolazione già fragile, e che mette ancora una volta al centro del dibattito la necessità di rivedere e rafforzare i meccanismi di tutela sociale per chi ha lavorato una vita e si ritrova ora a dover fare i conti, ancora una volta, con l’incertezza.