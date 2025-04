Addio Sicilia e Sardegna, quest’anno il mare più bello d’Italia è a 1 ora da Roma: una lunga spiaggia dorata e un mare limpido color smeraldo | Ci arrivi con 10€ in treno

Altro che le isole italiane! A pochi passi da Roma c’è un luogo paradisiaco immerso nella natura e bagnato da acque cristalline. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

L’Italia è nota per avere dei posti bellissimi sia da un punto di vista storico che paesaggistico. Nel Lazio, per esempio, oltre ai maestosi monumenti di Roma ci sono anche dei borghi nelle aree circostanti ottimi per coloro che vogliono entrare in contatto con realtà diverse da quella della quotidianità.

Ci sono anche posti dove è possibile immergersi in acque cristalline e questo spinge tante persone a scegliere il Lazio come meta di vacanza. Non occorre spendere soldi rilevanti per raggiungere determinati posti e tra questi uno è quello più gettonato.

Sul sito visitlazio.com è stata riportata una notizia che lascerà tutti a bocca aperta, soprattutto coloro che amano andare sulle spiagge più belle del nostro Paese. Poco distante dalla capitale italiana, questo luogo è una sorta di angolo paradisiaco che pochi conoscono.

Si trova in un comune che ricorda una divinità della mitologia romana. Un indizio? Diede del filo da torcere a un eroe omerico perché oltraggiò uno dei suoi figli. Molti avranno già capito di quale si sta parlando.

Un angolo paradisiaco non molto distante da Roma

Il comune in questione ospita 48.713 abitanti e si trova al confine tra la Campagna romana e l’Agro Pontino. Bagnato dalle acque del Mar Tirreno, in passato fu popolato dai Volsci e possedeva delle mura a tre porte di accesso in epoca romana. Fu una delle prime colonie ed era la meta turistica per eccellenza di personaggi noti come Cicerone e Mecenate.

Attualmente rappresenta un luogo colmo di cultura e anche di bellezze naturali. Infatti ha una delle spiagge più incantevoli in assoluto e a partire dal 1° luglio sarà accessibile. Stiamo parlando del comune di Nettuno e la spiaggia in questione è caratterizzata da una straordinaria fortezza medievale.

Una splendida spiaggia con una fortezza ricca di storia

La spiaggia libera è quella di Torre Astura con i suoi 8 chilometri di sabbia dorata immersi nella natura selvaggia e incontaminata. Alle spalle c’è anche una pineta ottima per fare dei picnic. Nei giorni del weekend si potrà usufruire del servizio navetta che parte dal centro di Nettuno per arrivare alla pineta.

Si dice che nella torre della fortezza Corradino di Svevia, in seguito alla sconfitta subita nei pressi di Tagliacozzo, si rifugiò li. Attualmente è compreso all’interno dell’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti di Terrestri di Nettuno del Ministero della difesa.