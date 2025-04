Attenzione al navigatore, ti fa passare in questa strada: ma scatta la multa automatica da 167€ | L’errore che fanno tutti perché si fidano

Il GPS non ha sempre ragione, anzi, potrebbe costare caro ai conducenti a causa di una sua frequente dimenticanza.

Oggigiorno, quando ci troviamo alla guida, c’è una cosa che non deve mai mancare: il navigatore GPS. Oltre al classico dispositivo che si istalla in auto, oramai è possibile usufruire delle sue abilità anche tramite il proprio smartphone, andando semplicemente su piattaforme come Google Maps e inserendo la propria destinazione.

Il GPS si rivela particolarmente utile quando ci si trova in zone sconosciute e in strade che non si sono mai percorse o che non ci sono del tutto familiari. Il problema è che molti conducenti si fidano fin troppo delle indicazioni fornite da questo apparecchio, risultando potenzialmente in qualche incidente di percorso.

C’è la possibilità infatti di ricevere una o più multe inaspettate, mettendo oltretutto a rischio la propria incolumità e quella di coloro che si trovano nella medesima vettura. Può succedere infatti che il GPS ometta delle informazioni importantissime per arrivare sani e salvi (e senza alcuna sanzione) a destinazione.

Il navigatore e le infrazioni stradali

I dispositivi GPS non sono infallibili, come dimostrato dalle multe che molti conducenti hanno ricevuto nonostante abbiano seguito alla lettera ogni singola indicazione fornita da questi ultimi. Alcuni modelli però hanno il vizio di non segnalare i semafori con rilevatori attivi, portando le persone che si trovano alla guida a passare potenzialmente con il rosso non avendo idea di essere state fotografate.

Questa tipologia di infrazione, inclusa nell’Articolo 146 del Codice della Strada, può comportare sanzioni amministrative e penali. Per non parlare del costo dell’assicurazione auto, che rischia di salire alle stelle. Infatti maggiori sono le violazioni e/o gli incidenti in cui si è coinvolti, più elevati saranno i costi.

A quali conseguenze si va incontro se si passa con il semaforo rosso

Non rispettare un semaforo rosso può risultare in una multa che parte da 163 euro e può raggiungere 652 euro in base ad una serie di fattori, come la gravità dell’infrazione e le condizioni in cui è avvenuta. Inoltre il Codice della Strada prevede anche la detrazione dei punti dalla patente. Nello specifico, si rischia di perdere 6 punti, che raddoppiano se il conducente è un neopatentato.

Se però si è di fronte ad un comportamento recidivo e quindi si è commessa la stessa infrazione entro un periodo di due anni, allora si va incontro al ritiro della patente fino a tre mesi. La situazione si aggrava se si commette la stessa violazione tre volte nell’arco dello stesso anno. In questo caso si può rischiare il ritiro definitivo della patente.