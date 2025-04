Offerta lavoro, lo Stato assume 1.247 persone senza chiedere la laurea: basta una firma e un clic | 1.800€ al mese garantiti

La Polizia di Stato ha pubblicato il concorso per la selezione di nuovi allievi agenti: ecco la modalità di partecipazione.

La Polizia di Stato ha messo a disposizione un nuovo concorso volto all’assunzione di 4617 allievi agenti. Una grande opportunità dunque per tutti coloro che vogliono approcciarsi ed eventualmente entrare nel mondo delle Forze dell’ordine.

E’ già possibile inoltrare la propria candidatura, ma attenzione, qualora si fosse interessati, quest’ultima deve essere inviata entro e non oltre le 23.59 del 22 maggio. Per procedere, basta recarsi sul seguente portale: https://concorsionline.poliziadistato.it.

Per entrare è necessario utilizzare le credenziali SPID, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale. In alternativa si può usufruire della carta di identità elettronica. Per quanto riguarda la compilazione della domanda, è possibile optare per la modalità desktop o mobile.

Requisiti per partecipare al concorso della Polizia di Stato

I 4617 posti disponibili sono cosi suddivisi: 2519 sono riservati ai civili, a patto che vantino tutti i requisiti necessari delineati dal concorso, mentre 2059 posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata delle forze armate. Infine i restanti 41 posti sono destinati ai candidati che hanno ottenuto il certificato di bilinguismo di livello minimo B2 (italiano e tedesco).

Per poter inviare la domanda, se si rientra nella categoria dei volontari, bisogna aver completato almeno dodici mesi di servizio, ed essere quindi in ferma prefissati in servizio o in congedo, oppure in rafferma annuale al termine della naturale scadenza del servizio. In alternativa si può far parte dei volontari in ferma quadriennale.

Selezione da affrontare per i candidati

I candidati che possiedono tutti i requisiti sopracitati dovranno affrontare una selezione per aver la possibilità di aggiudicarsi uno dei posti da allievo agente. Quest’ultima avverrà in una serie di fasi, che si differenziano in base alla categoria di appartenenza: quella dei civili e dei volontari in ferma prefissata.

Coloro che appartengono alla prima (incluse le persone che hanno un attestato di bilinguismo), dovranno passare prima una prova scritta, e qualora si superasse, si procede con una prova sull’efficienza fisica, per poi terminare con un accertamento dell’idoneità attitudinale. Invece, chi appartiene alla seconda categoria, oltre a tutti i test sopracitati, sarà valutato anche per i titoli di studio conseguiti.