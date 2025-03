ADDIO PULIZIE IN CASA | Grazie al trucco di Teresa in pochi minuti polvere e sporcizia andranno via: è assodato

Fare le pulizie domestiche non sarà più un’impresa ardua una volta svelati dei trucchi. In questo modo si dedicherà poco tempo alla casa con ottimi risultati.

Tra le tante cose da fare c’è chi nell’arco della giornata deve occuparsi della casa. Qualcuno tende a trascurarla per dedicarsi ad altro mentre altri cercano del tempo da dedicare alla sua pulizia e al suo ordine.

Per fortuna ci sono gli elettrodomestici, soprattutto quelli di ultima generazione, che facilitano di gran lunga ogni azione. Per esempio l’aspirapolvere e di recente sta spopolando la friggitrice ad aria.

Eppure combattere la polvere e lo sporco può rappresentare un dramma per coloro che hanno tante cose a cui pensare. La soluzione sarebbe contattare terzi, ma le spese economiche potrebbero impedirlo.

In realtà è possibile dedicare pochi minuti nell’arco di una settimana alla propria casa, ma alla fine è importante essere costanti nelle attività domestiche. Solo in questo modo si potrà ottenere il risultato tanto da desiderato.

Le attività domestiche saranno piacevoli d’ora in poi

Sul sito ispacnr.it sono riportati dei consigli utilissimi da seguire per avere una casa pulita e ordinata in pochissimi minuti. Quante volte ti sarà capitato di avere poco tempo da dedicare alle attività domestiche? Sicuramente qualche volta avrai peccato di superficialità per questo motivo. Per fortuna d’ora in poi ciò sarà solo un lontano ricordo.

Prima di tutto bisogna avere a disposizione del materiale per agevolare le faccende domestiche e svolgerle in meno di 20 minuti! Sono importanti da utilizzare i guanti di gomma perché è ben risaputo che alcuni di detersivi possono irritare la pelle delle mani. A seguire sono indispensabili dei panni in microfibra, delle spugne delicate per determinati superfici, l’alcool per le pulizie, un mocio e un secchio. Ci sono anche due elementi presenti in casa, dunque alla portata di tutti. Andiamo a scoprire quali sono.

Piccoli consigli per grandi risultati. Provare per credere!

Questi elementi sono l’aceto bianco, utile contro il calcare e le macchie, e il bicarbonato di sodio per combattere le macchie più ostinate. L’aceto si può utilizzare anche per pulire sia l’interno che l’esterno degli armadietti. In questo modo si lascerà anche un odore piacevole. Il bicarbonato si mescola con l’acqua e la miscela ottenuta si passa sulle zone interessate. Per le pareti dipinte basta solo un panno umido.

Si può aggiungere nell’acqua del limone per ottenere un effetto disinfettante e con la spugna è possibile rimuovere le macchie più ostinate dal piano cottura. Infine per lavare i pavimenti puoi inserire dell’aceto nel secchio d’acqua con del sapone liquido. Se seguirai questi consigli avrai la casa sempre pulita e in ordine, in particolar modo la cucina.