LIDL fa pazzie per PASQUA | Con poco più di 10 euro fai regali a tutta la famiglia, così conquisti pure il partner

In vista della Pasqua Lidl ha proposto delle offerte inimmaginabili! L’intera famiglia ne gioverà il 20 aprile. Andiamo a scoprire tutte le novità del prossimo volantino.

Lidl è una catena europea di supermercati di origine tedesca e dal 1973 non fa altro che accontentare le esigenze dei propri clienti, anche di quelli più esigenti. Il duro lavoro ha dato dei grandi risultati, dal momento che nel 2022 ben 114,8 miliardi euro sono stati fatturati.

Un dato che parla da solo, in quanto è aumentato nel corso degli anni perché gli alti vertici vanno sempre incontro alle richieste di coloro che si affidano ai punti vendita per marchio Lidl.

I prodotti alimentari sono di prima qualità e i prezzi sono convenienti. Questo permette di riempire del tutto il carrello della spesa. È normale vedere gli scaffali semivuoti a fine serata.

Sicuramente sarà così anche la settimana di Pasqua per via del volantino che a breve avrà validità. Sarà difficile nascondere l’entusiasmo.

Il volantino Lidl ha lasciato tutti a bocca aperta

Il volantino Lidl in questione vale dal 17 marzo fino al 23 marzo. Ci sono delle offerte sensazionali e lo si può nuotare dalla prima pagina. Per esempio il salmone norvegese affumicato al whisky da 100 g è venduto al prezzo di 3,99 euro. Per non parlare dei tagliolini al tartufo con uova d’allevamento a terra dal 250 g a 1,79 euro.

Per gli amanti dei dolci c’è il soufflé al cioccolato bianco da 100 grammi e costa 2,49 euro. Sono delle alternative che possono essere proposte a tavola il giorno di Pasqua, ma sfogliando il volantino si può notare che ci sono altre occasioni imperdibili in vista dei festeggiamenti. Si trova sul sito sbirciailprezzo.it.

Una Pasqua indimenticabile grazie a Lidl

I bastoncini di cioccolato al latte o bianco sono messi sugli scaffali al prezzo di 2,19 euro. Poi la gallina pasquale di cioccolato al latte da 250 g è venduta a 5,99 euro mentre il coniglietto pasquale al cioccolato al latte da 75 g a 1,59 euro con lo sconto del 20%. A seguire l’uovo di cioccolato bianco con sorpresa da 300 g a 4,99 euro.

Gli ovetti di cioccolato al latte da 200 g a 2,39 euro, i peluche con cioccolato a 6,99 euro, le figure pasquali da 100 g a confezione a 1,99 euro e allo stesso prezzo sono disponibili le praline di cioccolato al latte ripiene di crema al latte e cereali a 1,99 euro. Infine le figure pasquali di cioccolato di 150 g a confezione al prezzo di 3,49 euro. Questo dimostra che è possibile riempire il carrello della spesa in vista dell’evento pasquale.