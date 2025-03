Hai notato il fiore STRANO? Questo TEST sta facendo impazzire tutti, prova a risolverlo in 12 secondi

Questo test sta mettendo in difficoltà perché sembra facile, ma non lo è. Devi trovare un fiore particolare in pochissimo tempo. Ecco l’immagine da analizzare.

Ti è mai capitato di dovere risolvere un test del quoziente intellettivo tenendo conto di un tempo da rispettare? Magari qualche amico ti avrà sfidato e non ne sei uscito vincitore, dunque desideri una rivincita.

A differenza di altri non sei intenzionato a gettare la spugna, ma ti allenerai per avere una rivincita. Questo è il classico atteggiamento di chi non si perde d’animo davanti alle sconfitte.

A tal proposito esistono dei siti che possono rappresentare un valido aiuto. La scelta è vasta, in quanto dipende da ciò che ci cerca e dal proprio gusto personale.

Sul sito younipa.it, per esempio, ci sono tanti test del QI che possono fare al caso tuo. Uno sta dando del filo da torcere anche ai più bravi.

Il test del fiore, un’impresa ardua anche per i più forti

C’è chi sfrutta appieno le abilità cognitive con test di logica, chi preferisce di gran lunga delle sequenze matematiche da risolvere, chi ama trovare la soluzione degli indovinelli e chi si mette alla prova osservando delle immagini. In questo caso il test propone una scena della vita quotidiana, tipica di coloro che hanno il pollice verde.

E’ l’angolo del giardino di una casa dove dominano i colori della natura. Il proprietario si prende cura delle piante e dei fiori con amore e dedizione. Sembra che non ci sia niente di strano, però non è assolutamente così. Guarda attentamente e troverai da solo l’inganno.

Ecco dove si trova l’errore nell’immagine

La maggior parte delle persone commette uno sbaglio, ovvero focalizzarsi sugli oggetti più grandi o in primo piano. Così facendo non si analizza l’intera immagine ed ecco che non si nota il dettaglio dell’annaffiatoio. Non è provvisto di buchi per far passare l’acqua! In realtà c’è anche il numero 3 (si mimetizza nel cespuglio) che potrebbe essere un elemento di distrazione rilevante.

Se non sei riuscito a individuare l’errore da solo non devi farti alcun tipo di problema. Piuttosto non disperare e cerca di allenare la mente quando hai qualche minuto di tempo nell’arco della giornata. Puoi consultare il sito menzionato o altri per trovare ciò che fa al caso tuo. Basta solo impegno e voglia di migliorare! In questo modo riuscirai nel tuo intento senza fare il minimo sforzo.