Il secondo numero lo vedi oppure no? Questo TEST sta mettendo al tappeto tutti: se sbagli devi farti curare subito

Se hai delle abilità cognitive molto sviluppate quando si tratta di numeri allora devi assolutamente fare questo test. Dimostra al mondo quanto vali!

Tanti sono i test del QI presenti sul web e sono assolutamente gratuiti. Infatti non è necessario rivolgersi a un esperto per avere chiarezza sul proprio quoziente intellettivo. Sul web c’è l’imbarazzo della scelta, il tutto dipende da un gusto prettamente personale.

C’è chi opta per delle immagini con all’interno dei dettagli che sfuggono alla logica da individuare mentre altri preferiscono degli indovinelli. Il gioco diventa ancora più interessante quando gli sfidanti si danno un tempo da rispettare.

Poi c’è la categoria di persone che si diverte con delle sequenze o espressioni numeriche. A tal proposito c’è un test che può fare al caso di chi ama la Matematica, una delle materie più temute nel periodo della scuola.

Sul sito lagazzettadelserchio.it è stato condiviso e sta mettendo tante persone in difficoltà perché sembra facile, ma in realtà non lo è.

Questo test risulta difficile per tante persone

È importante non farsi prendere dal panico per trovare la risposta prima dello sfidante. Infatti l’impresa si rivela più ardua senza alcuna ombra di dubbio se c’è un tempo da rispettare. In questo caso si ha a che fare con i numeri, tanto temuti da coloro che non hanno mai amato la matematica tra i banchi di scuola.

Non bisogna conoscere alcuna regola matematica perché non c’è un’espressione da risolvere. Come puoi notare, ci sono quattro blocchi di colore diverso. Seguendo l’ordine da sinistra a destra, si alternano l’azzurro, l’arancione, il fucsia e il verde. Eppure l’attenzione si deve focalizzare su altro.

Ecco quali sono i numeri che i geni individuano subito

In poche parole il test chiede quali numeri sono inseriti all’interno dell’immagine. Sicuramente i colori proposti possono rendere l’impresa più ardua, ma con un po’ di attenzione questo dettaglio può essere irrilevante. Se riesci a individuare tutti in meno di 5 secondi allora sei un genio! Essi sono 3, 6, 5 e 1. Sembrerà assurdo, ma non sono sempre individuati con facilità.

Tuttavia in questo caso se non si riesce nell’impresa occorrono necessariamente degli occhiali. Non si tratta solo di mettere alla prova le proprie abilità cognitive, ma anche la vista. Questo potrebbe essere un campanello d’allarme da non trascurare, Il discorso riguarda soprattutto coloro che lavorano incessantemente davanti allo schermo di un pc e anche per chi è alla guida di un veicolo nella maggior parte del tempo. Ennesima conferma che i test del quoziente intellettivo hanno un’utilità che va ben oltre quelle apparenti.