Con soli 3,79€ porti a casa la cena per amici e parenti | EUROSPIN strapazza la concorrenza: file impazzite alle casse

Eurospin sorprende i clienti con un’offerta davvero strepitosa! Sarà possibile fare una bella figura a tavola in un weekend dedito al relax.

Eurospin è un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata di generi alimentari di largo consumo. I discount sono presenti in un solo in Italia, ma anche in Slovenia, Croazia e Malta.

Nel 2021 ha realizzato un fatturato di 8 miliardi di euro, un dato che nel corso di questi anni è aumentato a dismisura. Questo è un chiaro segno del successo che Eurospin ha ogni giorno proprio perché va incontro alle esigenze dei propri clienti.

Il volantino è valido dal 13 al 23 marzo 2025 ed è disponibile sia online che in formato cartaceo. Un vero affare per coloro che, avendo una famiglia numerosa, potranno riempire del tutto il carrello della spesa. In un periodo delicato da un punto di vista economico questa notizia rappresenta un vero toccasana.

Nel reparto dei surgelati ci sono le patate al rosmarino da 450 grammi a 1,39 euro, i funghi champignon 600 g allo stesso prezzo, i filetti di merluzzo sudafricano 600 g a 4,99 euro, e burgher assortiti da 2 pezzi a 1,69 euro e coni gelato assortiti da 6 pezzi a 2,19 euro. Tuttavia un prodotto alimentare sta riscuotendo un particolare successo per il prezzo super conveniente.

Eurospin accontenta grandi e piccini con quest’offerta

Il prodotto alimentare in questione è condito con pomodoro, mozzarella, basilico fresco, sale e olio. Rappresenta per antonomasia la gastronomia italiana, in quanto è diffuso in tutto il mondo. Secondo fonti certe, sembra che sia stato frutto del talento del cuoco Raffaele Esposito nel 1889. Lo ha realizzato dopo essere stato invitato presso la corte dei Savoia e si ispirò ai colori della bandiera italiana.

Il piatto fu realizzato per i sovrani e per questo motivo fu battezzato con il nome della Regina d’Italia di quel periodo. Attualmente ci sono tanti che ne propongono una serie di versioni, ma quello tradizionale non smetterà mai di deludere. Molti avranno capito di quale si sta parlando.

Farai un figurone a tavola con i tuoi amici

Stiamo parlando della pizza Margherita. Eurospin propone una confezione da 3 pezzi a 960 g al prezzo 3,79 euro e non 4,79 euro. È sicuramente un’occasione da cogliere, in particolar modo se si decide di trascorrere una serata a casa seduti sul divano a guardare la televisione.

Il volantino può essere considerato anche da coloro che sono alle prese con le faccende domestiche. Per esempio, a 1,09 euro sono disponibili lo Spray bus sgrassante con candeggina e Detergente spray con aceto di mele. A 1,29 euro il Brilla mobili con cera d’api e il Disgorgante liquido. Come vedi, puoi riempire il carrello della spesa con qualsiasi tipo di prodotto alimentare e non.