ADDIO PATATA IN TAVOLA, solo ora hanno scoperto il suo VERO beneficio | Usala qui e salvi l’intero condominio

D’ora in poi le patate non rappresenteranno più solo un contorno! Sono ottime per svolgere delle faccende domestiche.

I nutrizionisti consigliano di inserire nel proprio regime alimentare le patate perché favoriscono il buon funzionamento dell’intestino, lo proteggono dal cancro e controllano l’assorbimento di colesterolo e zuccheri.

Si possono mangiare una o due volte a settimana, tenendo conto di una porzione di 200 g. Ovviamente sarebbe opportuno chiedere consigli giusti se ci sono determinate patologie.

Sembrerà assurdo, ma sul sito selenella.it è stato riportato che la patata è ottima anche per le faccende domestiche. Può essere un ottimo alleato per coloro che si occupano della casa e non solo.

Chi non può fare a meno dello sport, è evidente che avrà delle scarpe da ginnastica. Spesso le parti in gomma possono avere delle macchie che si possono eliminare sfregiando una piccola fetta di patata cruda. Incredibile, ma vero! Andiamo a scoprire gli altri dettagli.

Le patate sono ottime non solo a tavola

Forse non lo sai, ma le patate vengono utilizzate anche nell’ambito della cosmetica. Oltre a essere un rimedio per le scottature solari, rappresentano un toccasana per i capelli! La vitamina C e B stimolano sia la crescita che la salute. Sono anche ricche di amido, un rimedio per le irritazioni del cuoio capelluto.

Per quanto riguarda la casa, bicchieri e padelle se sono sporche di olio si possono pulire strofinando una patata cruda sulla superficie. Sono anche in grado di eliminare aloni dai vetri delle finestre e degli specchi. L’acqua della cottura può essere usata come un detersivo ecologico per i pavimenti, in particolar modo per quelli di marmo. E non è finita qui!

Incredibile, ma vero: dalle bottiglie…ai tappeti

Anche le bottiglie di vetro possono essere lavate con l’acqua di cottura delle patate. Stesso discorso riguarda anche le macchie sul fondo causate dalle bevande. Tuttavia in questo caso basta inserire dei piccoli pezzi di patata con un cucchiaio di sale grosso e acqua. Dopo aver agitato si risciacqua e il gioco è fatto. Si può lucidare anche l’argento strofinando con un panno di cotone imbevuto di quest’acqua di cottura.

Inoltre si possono eliminare le macchie di grasso sui tessuti versando sopra della fecola di patate. Si lascia agire per ore e poi il tutto si elimina con un semplice lavaggio a mano o in lavatrice. Oltre a sbiancare pizzi e ricami, anche il bucato può risultare morbido e senza macchie. La stessa cosa vale anche per i tappeti, ma in questo caso si grattugiano due patate e si sistemano in acqua bollente per due ore. Si filtra il liquido di cottura e si usa il miscuglio ottenuto passandolo con una spazzola.