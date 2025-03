Ma tu li vedi gli occhi blu? Si tratta del nuovo TEST che sta mettendo in crisi l’Italia intera: hai 23 secondi per risolverlo

Questo test sta letteralmente mettendo in difficoltà tantissime persone. Non tirarti indietro e accetta la sfida. Potresti fare la differenza.

Ci sono tanti modi per allenare la mente e il web sicuramente offre tante alternative, come i test di logica. A tal proposito esistono dei siti che possono fare al caso tuo.

Sul sito ispacnr.it c’è una sorta di indovinello che può sostituire senza problemi un test di logica. Tenendo conto del fatto di avere a disposizione pochissimi secondi per trovare la soluzione, l’impresa diventa ancora più ardua. Chi decide di gettare la spugna dal principio conferma la propria sicurezza delle proprie abilità cognitive.

Coloro che, invece, vogliono provare a risolverlo dimostrano di essere temerari e pronti a mettersi in gioco incuranti delle conseguenze. Questo è senza dubbio la giusta predisposizione per migliorare e fare un passo in avanti. Ma in che cosa consiste questo indovinello degli occhi blu? Di certo non è semplice come sembra.

L’indovinello pone al centro dell’attenzione gli occhi blu. Non rappresenta solo un esercizio di logica, dato che ci sono altri elementi che giocano un ruolo fondamentale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un test di logica sta mettendo in difficoltà

Le persone che hanno gli occhi blu sono quelle meno comuni e, secondo quanto riportato sul sito irisblink.com, “sono il risultato di una mutazione genetica avvenuta tra 6.000 e 10.000 anni fa punto questa mutazione colpisce il gene OCA2, che riduce la produzione di melanina nell’iride, con conseguenti occhi azzurri”.

L’indovinello in questione è il seguente: su un’isola arriva un viaggiatore con gli occhi blu e durante un banchetto sostiene di non essere l’unico ad avere questa caratteristica. In realtà si possono innescare degli eventi e per comprenderne i meccanismi bisogna mettere in azione la mente.

Ragionamento da fare per arrivare alla soluzione

Una persona dell’isola ha gli occhi blu e, guardandosi intorno, capisce che nessuno li ha. Una volta che parte, gli altri isolani capiscono che ormai più nessuno ha questa caratteristica. Se ci sono due solani ad avere gli occhi blu, l’uno crede di essere unico agli occhi dell’altro e viceversa. Se ci sono tre isolani, ciascuno di loro vede le due persone con gli occhi blu.

In poche parole il viaggiatore quando ha pronunciato quella frase ha messo gli isolani con gli occhi blu davanti a una realtà: sapere dell’esistenza di altri come loro, ma non essere a conoscenza del fatto che anche gli altri sapessero della loro esistenza. Questo indovinello mostra anche la forza della comunicazione e della conoscenza condivisa all’interno di un gruppo.