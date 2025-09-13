Abbonamento mezzi, a Roma paghi 50€ per tutto l’anno | Accedi alle nuove agevolazioni entro settembre e non sborsi più un euro

Un prezzo super conveniente per decine di migliaia di cittadini: ora il trasporto pubblico si paga con una sola banconota.

Ottime notizie per coloro che utilizzano regolarmente i mezzi pubblici per spostarsi e raggiungere la propria destinazione. Come la stragrande maggioranza dei servizi, anche questo settore ha subito recentemente dei rincari.

E ciò non ha fatto altro che appesantire ulteriormente le spese economiche che ogni famiglia deve affrontare ogni singolo mese. Ecco perché il nuovo sistema di abbonamento reso disponibile dalla città di Roma potrebbe alleggerire, almeno in parte, i vari costi da sostenere.

Un’occasione dunque da non lasciarsi sfuggire, ed indirizzata specialmente ai cittadini che hanno l’abitudine di prendere il bus, la metro e/o il treno e viaggiare all’interno del territorio comunale. Ma scopriamo insieme i dettagli.

L’agevolazione sul trasporto pubblico romano

A partire da settembre sarà possibile viaggiare quasi gratuitamente sui mezzi pubblici. Infatti si dovranno sborsare solo 50 euro per un abbonamento annuale. Questo vale anche per le persone che necessitano di un rinnovo.

Non è la prima volta che il Comune di Roma avvia tale iniziativa, la quale però in passato ha diviso l’opinione pubblica a causa dei suoi costi: si è arrivati a spendere 19 milioni di euro. Ma attenzione, solo una determinata categoria di soggetti può usufruire dell’abbonamento in questione.

A chi è indirizzato l’abbonamento

A tutti piacerebbe pagare 50 euro per il trasporto pubblico. Tuttavia, questa misura offerta dalla Capitale è rivolta esclusivamente agli under 19, che si stanno preparando a cominciare nuovamente la scuola. Come accennato in precedenza, è inclusa l’intera rete metro, così come le ferrovie regionali Roma-Viterbo e Metromare, i bus Cotral e i treni di Trenitalia, sempre nelle tratte incluse nel territorio comunale di Roma.

Qualora si voglia ottenere un rinnovo dell’abbonamento ricevendo questa nuova agevolazione, basta effettuare la procedura di rinnovo accedendo al sito dell’Atac oppure entrando sull’applicazione MyAtac. In caso contrario, è necessario accedere a MyAtac, selezionare “Roma under 19” e procedere alla compilazione del form, assicurandosi di allegare il documento e pagare i 50 euro richiesti. Tale iniziativa è mirata non solo al risparmio, ma anche a incentivare i giovani a prediligere l’utilizzo dei mezzi pubblici, in modo da ridurre ulteriormente l’impatto ambientale automobilistico.