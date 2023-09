Abbonamento annuale Metrebus Roma Under 19 a 50 euro? Basta che funzioni

Sono partite giovedì scorso, 7 settembre, le richieste per abbonamenti agevolati per gli studenti under 19 e, secondo i primi dati, al netto dei disservizi, oramai endemici, i risultati sono molto buoni. L’agevolazione è rivolta a tutti i giovani residenti nel Comune di Roma di età compresa tra 11 e 18 anni, 19 non compiuti, indipendentemente dal reddito ISEE. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Abbonamento sul portale di Atac

La richiesta può essere effettuata sul portale di Atac e il costo dell’abbonamento è di 50 euro.

Per perfezionare la procedura è necessario, se si è già in possesso della tessera, attivare l’abbonamento, accostando la card, presso uno dei seguenti apparati:

Validatori presenti ai tornelli delle stazioni metropolitane della linea A, B, B1 e C e della Ferrovia Roma Lido, dal giorno successivo alla data di acquisto;

Colonnine “fila via” presenti nelle seguenti stazioni metropolitane, dal giorno stesso dell’acquisto: Linea A: Cornelia, Termini, Anagnina, Battistini, Lepanto, Ottaviano, Spagna Linea B-B1: Tiburtina, Piramide, Termini, Eur Fermi, Eur Magliana, Laurentina, Ponte Mammolo, Conca d’Oro Linea C: Malatesta, Pantano Ferrovia Roma Lido: Lido Centro Ferrovia Roma Nord: Saxa Rubra, Flaminio

Nuove Biglietterie Automatiche, dal giorno stesso dell’acquisto;

Parcometri, dal giorno stesso dell’acquisto.

Le biglietterie autorizzate

In caso non si sia in possesso di una carta Metrebus, sarà necessario recarsi in una biglietteria autorizzata e farsi stampare una nuova tessera, sempre dopo aver effettuato la richiesta sul sito Atac.

Proprio questo è stato il punto debole della procedura. File interminabili in questi ultimi giorni, dovute alle lungaggini burocratiche, perché, anche se l’agevolazione è diretta a tutti i ragazzi senza limiti di tempo, l’inizio imminente delle scuole ha creato un cono di bottiglia, dove Atac ha dimostrato tanti limiti organizzativi.

L’abbonamento agevolato 11-18 anni avrà validità di 365 giorni e sarà utilizzabile sull’intera rete del trasporto pubblico di Roma Capitale: bus (Atac, Roma TPL e Cotral), filobus, tram, metropolitane e ferrovie regionali FL, Termini-Centocelle, Roma-Lido e Roma-Viterbo (tratta urbana).

Sarà comunque necessario conservare lo scontrino di validità ed esibirlo ad ogni controllo unitamente all’abbonamento.

Il giudizio sulla manovra però non è unanimemente positivo, ascoltando il parere degli utenti, che hanno condiviso la loro opinione su Odissea Quotidiana, prima di tutto dovrebbe venire il servizio.

Per avvicinare le nuove generazioni al trasporto pubblico – commenta l'utente – occorrerebbe prima di tutto renderlo realmente efficiente e solo dopo creare una cultura dello stesso, che specialmente nel centro-sud Italia è piuttosto scarsa-

La gratuità ed altre agevolazioni furono già sperimentate diversi anni or sono e hanno sempre lasciato il tempo che hanno trovato, a parte quando sono espressamente dedicate alle fasce sociali più deboli.

In altre parole, il trasporto pubblico per attirare tutti e quindi anche le fasce sociali più alte e convincere a lasciare il mezzo privato, deve prima di tutto funzionare bene piuttosto che “costare due soldi”.

