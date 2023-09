Blitz Tor Bella Monaca: dal giorno dopo tutto come prima, nemmeno un poliziotto

In seguito al blitz del 7 settembre scorso a Tor Bella Monaca, con via dell’Archeologia blindata, e disagi per gli spostamenti ai cittadini, cosa è cambiato? Niente. Rifiuti abbandonati dovunque, spacciatori e vedette tornati normalmente a fare il loro lavoro, anzi più del solito in quanto devono recuperare il tempo perso.

In conseguenza di quel blitz, quando si è saputo che il Sindaco, il Prefetto e altre figure istituzionali hanno fatto la solita passerella, praticamente tutti gli abitanti hanno commentato che non si aspettano nessun miglioramento da queste operazioni fine a se stesse. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Già dal giorno dopo non si è visto nessun agente di Polizia Stradale o altre forze dell’ ordine. Tantomeno addetti dell’ AMA per raccogliere i rifiuti.

Questo modo di fare, sia a Tor Bella Monaca che in altri quartieri, produce il solo sfiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Anche per quanto riguarda i rifiuti la situazione è tornata alla normalità, cioè al solito degrado. Per migliorare la situazione, invece di queste operazioni appariscenti bisognerebbe aiutare i cittadini di queste zone degradate in modo più incisivo, come quello di organizzare corsi riguardo qualsiasi tipo di attività da frequentare direttamente in questi quartieri. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Sicuramente se i giovani avessero offerte di lavoro non sarebbero attratti da queste possibilità di soldi facili seppur pericolose.

Offerte di lavoro, magari accompagnate da tutele da parte delle Istituzioni. Sembrerà strano a chi non viene dalle periferie come questa, eppure spesso nei colloqui molte persone vengono scartate proprio perché il quartiere dove si vive è “difficile“, si ha paura di incappare in amicizie scomode.

Sarebbe bello se la classe politica smettesse di dire faremo e cominciasse a dire abbiamo fatto, ma forse è impossibile.

© Riproduzione riservata