Blitz a Tor Bella Monaca, 800 uomini al setaccio di 80 appartamenti

Tor Bella Monaca e Quartieri Spagnoli al setaccio delle forze dell'ordine nel blitz scattato alle prime luci dell'alba. Roma e Napoli, in una maxi operazione che coinvolge oltre 800 uomini delle forze dell'ordine con l'obiettivo di ripristinare la legalità.

Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizia di Roma Capitale hanno perquisito oltre 80 appartamenti alla ricerca di armi e droga. Le operazioni sono seguite dall’alto da un elicottero che sorvola il quadrilatero di case popolari dove c’è una piazza di spaccio gestita dal clan Longo. Le immagini del blitz ancora in corso

Qualche disagio per i residenti che ancora mentre scriviamo, alle 9:30 del mattino, trovano le strade sbarrate e la polizia dispiegata ma che si dicono ben disposti a pazientare. «Sperando che non sia uno dei tanti interventi spot la maggioranza degli abitanti spera che veramente verranno perseguiti spacciatori e quant’altro» ci dicono.

«Tutti si dicono disposti a qualche disagio sperando, appunto, che una volta completata l’operazione si continui a vigilare sul quartiere e in particolare sulle zone più famigerate come via dell’ Archeologia».

Ma per fare sul serio andrebbero messe telecamere presso le postazioni dei rifiuti, in quanto degrado porta degrado e si spera decoro porti decoro.

Alcuni ci fanno notare la presenza degli agenti di Roma Capitale. «Normalmente» affermano con un pizzico di ironia, «quando vengono chiamati per qualsiasi problema rispondono invariabilmente che sono impegnati per altri interventi». «Questa scusa la accampano anche quando in loro presenza vengono fatte notare macchine in doppia fila o davanti gli scivoli o presso le fermate dell’ autobus». Blitz in corso a Tor Bella Monaca

Blitz a Tor Bella Monaca: l’intervento a pochi giorni dall’aggressione a Don Coluccia

L’operazione arriva dopo il caso dell’aggressione a Don Coluccia, sacerdote che si batte da anni per il ripristino della legalità nel quartiere.

La sera del 29 agosto scorso, un 28enne pregiudicato ha cercato di investire il prete antimafia durante la passeggiata per la legalità proprio a Tor Bella Monaca. L'uomo, ferito da un agente della scorta resta in carcere per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e non per tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione fornita dal legale dell’aggressore, il giovane era in sella al suo scooter e avrebbe incrociato Don Coluccia, impegnato in una passeggiata per la legalità tra le vie di Tor Bella Monaca.

Il prete si trovava all’altezza dell’attraversamento pedonale di via dell’Archeologia quando il motociclista gli chiede di farlo passare. Alla risposta negativa di Don Coluccia, prova a passare lo stesso colpendo un agente. Allarmate da quello che viene percepito come un tentativo di attentato, le guardie della scorta estraggono le pistole e fanno fuoco, colpendo il giovane all’avambraccio.

