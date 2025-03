A Roma sono tutti pazzi per la FESTA PIÙ FAMOSA D’ITALIA | Mai successo prima, attesi migliaia di turisti

Non molto distante dalla capitale italiana esiste un luogo unico nel suo genere perché propone una festa tanto attesa da grandi e piccini. Ecco il motivo di tanto entusiasmo.

Ogni momento è buono per festeggiare trascorrendo del tempo in compagnia degli affetti più cari. Ed ecco che si approfitta delle sagre di paese, eventi caratteristici che propongono i piatti tipici locali e tanto altro. Una delle più famose è quella della porchetta di Ariccia nel Lazio.

Dal 1950, nel primo weekend di settembre, si organizza questa sagra che permette a chi decide di partecipare di assaggiare i migliori prodotti del Consorzio IGP. E’ molto apprezzato il “lancio del panino” che coinvolge tutti, sia grandi che piccini. A breve ci sarà anche un’altra che da sempre riscuote un grande successo.

Sul sito romatoday.it è stata riportata una notizia inerente a questo evento gastronomico che si avrà il 23 marzo 2025 in provincia di Rieti. In realtà si svolge ogni anno per portare gioia al paese collocato tra i Monti Reatini. Si allestiscono anche le “Botteghe dell’Arte”, tra cui quelle del vetro (oltre agli oggetti esposti al pubblico si mostrano le varie tecniche di lavorazione nella praticità).

Questo dimostra che è possibile accontentare non solo chi ama i piaceri della tavola, ma anche coloro che vogliono approfittare per conoscere le culture locali. Ma di quale evento si tratta? E dove si festeggerà? Andiamo subito a scoprirlo.

La festa più famosa del Lazio ti aspetta

Il borgo storico in questione è visitato soprattutto per riscoprire gli antichi sapori e per le leggende che gli hanno dato popolarità. È collocato sui pendii ripidi di una montagna ed è circondato da boschi. Nel centro storico ci sono tante chiese (una di esse è stata dedicata a San Valentino nell’870. Non a caso è il Santo Patrono) di epoche diverse e un castello medievale.

Lì c’è la Sagra della polenta grigliata nel periodo invernale che offre la possibilità di degustare delle specialità gastronomiche. Il 26 marzo, invece, ci sarà quella del frittello. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Un antipasto gustoso accompagnato dal buon vino

Chi non ha mai assaggiato un frittello? Praticamente nessuno. Sono cavolfiori fritti in pastella all’interno di enormi padelle riempite con olio extravergine d’oliva. Vengono serviti caldi in piazza accompagnati con un bicchiere di vino.

Su giallozafferano.it c’è la ricetta che propone questo antipasto sfizioso e versatile. Si può accompagnare con una salsa allo yogurt ho una crema all’aglio. Facili da preparare, anche chi non si diletta ai fornelli può mettersi alla prova. Ragion per cui se non riesci ad andare alla sagra puoi rimediare in questo modo.