Qui il tempo si è fermato al 509 a.C. | Si tratta del PAESE DEI NOBILI ed è a pochi minuti da Roma, fascino unico al mondo

A pochi passi dalla capitale italiana esiste un luogo dove il tempo sembra non essersi fermato. Ecco dove si deve andare per vivere gli anni che hanno preceduto la caduta della monarchia romana.

Nel Lazio ci sono alcuni dei borghi più belli d’Italia e la maggior parte si trova a pochi chilometri da Roma. Non sono solo immersi nel verde, ma hanno anche un passato alle spalle che li rende unici nel loro genere.

Sul sito roma.com è stata riportata una notizia inerente a un borgo dove sembra che il tempo si sia fermato. Il mondo circostante è andato avanti nel corso della storia mentre lì c’è la possibilità di essere catapultati in una realtà lontano dalla nostra. Facendo una passeggiata nel centro storico si ha questa sensazione.

Non è distante da Roma, dunque vale la pena dedicare una giornata alla scoperta di questo luogo fantastico. Prima di tutto bisogna recarsi nella bellissima Tuscia, ovvero un’area dove ci sono tanti piccoli paesi che non tutti conoscono.

Tra queste piccole realtà c’è un borgo popolato da 2.000 abitanti e nella Preistoria ha ospitato il popolo degli Etruschi. Per questo motivo gli appassionati di Storia non possono non recarsi lì almeno una volta nella vita. Tra l’altro ha anche ospitato tante famiglie nobili come quella degli Orsini.

Un vero gioiello collocato nel Lazio ti aspetta

I suoi edifici risalgono all’età medievale, ma solo la Chiesa di Santa Maria del Rosario fu costruita solo nel 1900. Nonostante sia stata danneggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, è stata ristrutturata e attualmente si può visitare. Stessa sorte ha avuto la Chiesa di Santa Maria Assunta, ma questa risale al 1300. Fu poi ristrutturata per volontà delle famiglie Santacroce e Altieri.

A seguire c’è il Castello degli Anguillara, costruito in tufo ed è circondato da un fossato. Si può accedere solo attraverso un ponte (questo ricorda appunto i castelli tipici dell’età medievale). Molti avranno capito di quale borgo si sta parlando.

Una piccola oasi immersa nella storia e bella natura

Stiamo parlando di Vejano. Probabilmente il nome deriva da Veio, la città etrusca sconfitta dai Romani nel 396 a.C. mentre qualcun altro sostiene che abbia avuto origine da un altro del tardo medioevo che indicava un incrocio di quattro strade.

In questo territorio ci sono anche dei siti archeologici che testimoniano la presenza umana nell’Età del Bronzo e tra le aree naturali c’è la Mola di Oriolo. Ci sarebbe tanto altro da menzionare, ragion per cui non bisogna fare altro organizzare una gita turistica.