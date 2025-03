A Roma è tutto pronto per l’EVENTO DELL’ANNO | C’è chi lo aspettava da mesi, sabato si fa festa in questo posto

Sei in vena di fare baldoria e non sai dove recarti con i tuoi amici? Per fortuna non molto distante da Roma a breve sarà proposto un evento che farà al caso tuo.

Roma non smette mai di stupire perché tende a organizzare sempre degli eventi unici nel loro genere. Nessuno viene escluso, quindi sia grandi che piccini possono approfittare di questi momenti per trascorrere dei momenti piacevoli e di massima leggerezza.

A tal proposito sul sito Romatoday.it è stata riportata una notizia che entusiasmerà coloro che non possono rinunciare alla bevanda preferita del Dio Bacco. Stiamo parlando del vino, il nettare degli dei dell’Olimpo.

Esso risale alla Preistoria, in quanto le prime testimonianze scritte sono state trovate prima in Cina e a seguire in Grecia e poi in Sicilia. Addirittura nel Caucaso si dice che sia stato il vino più antico del mondo, prodotto circa 8 mila anni fa.

Con il tempo ha ornato le tavole di tutti fino a diventare una bevanda indispensabile per chi ama deliziare il proprio palato. Proprio per queste persone è stato realizzato a tavolino quest’evento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ecco qual è l’evento più atteso nel cuore della capitale italiana

Presso il Mercato Centrale Roma, in via Giovanni Giolitti 36, si svolgerà uno degli eventi più attesi da chi non può fare a meno di bere del buon vino. La data è il 29 marzo 2025 dalle 17.00 alle 22.00 ed è noto come“Due passi in vigna”. Cogli l’occasione al volo se vuoi trascorrere una bella giornata con chi ha la tua stessa passione.

I produttori provenienti da ogni regione italiana e non proporranno le loro etichette accompagnando la degustazione con specialità gastronomiche. Dato che tutto è stato organizzato tenendo conto a ogni minimo dettaglio, è stato reso pubblico il programma.

“Due passi in vigna”, non solo degustazione del vino

Alle 17.30 ci sarà la degustazione del vino Luna Mater, precisamente di ben 8 annate; alle 18.45 sarà il turno del vino Seb Balaj Winery (Valona). Il primo è apprezzato per il profumo intenso dal sapore esotico. C’è un fondo fruttato di pera e mandorla ottimo per accompagnare i primi piatti della cucina romana. Il secondo, invece, proviene dall’Albania dove già al tempo degli Illiri la coltivazione della vite era parte integrante della cultura locale.

L’ingresso alla degustazione ai banchi d’assaggio costa 20 euro e include un calice con assaggi illimitati. Inoltre sono spettano anche 2 token da usare presso le botteghe artigianali. L’evento è imminente, quindi affrettati per organizzare una giornata diversa dal solito. Non te ne pentirai assolutamente! Il palato ti ringrazierà.