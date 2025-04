A Roma si radunano tutti per CACCIARE I FANTASMI | È tutto vero, questo posto non è adatto ai deboli di cuore

Se non ti frena la paura e sei disposto ad affrontare qualsiasi situazione, allora puoi recarti in questo posto.

Roma è una città dalle mille sorprese! Non delude le aspettative di nessuno perché non solo custodisce generosamente il patrimonio artistico-culturale, ma propone anche tantissimi eventi imperdibili.

Per questo motivo è una meta turistica amata dalle persone provenienti da ogni angolo del pianeta. Basta pensare che la prima tappa del viaggio è il maestoso Colosseo, noto anche come Anfiteatro Flavio, per poi andare nella Basilica di San Pietro.

Durante il soggiorno romano potresti visitare il sito romatoday.it per vedere quali eventi sono previsti in quei giorni. Attualmente, per esempio, al Teatro Ambra Jovinelli Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli stanno proponendo lo spettacolo “L’anatra e l’arancia”.

Dal 28 marzo presso il Centro Commerciale I Granai sta riscuotendo successo “Pianeta Terra”, ovvero un viaggio interattivo tra scienza, natura e futuro. Tuttavia a breve ci sarà un evento che… farà i conti con i fantasmi.

Nel cuore della città ci sarà un evento imperdibile, non mancare!

Sul sito menzionato è stata riportata una notizia che entusiasmerà sicuramente coloro che non possono fare a meno del teatro. Nella capitale italiana presto si esibiranno sul palcoscenico degli attori che proporranno una commedia unica nel suo genere.

I giorni destinati allo spettacolo saranno il 5 e il 6 aprile, dunque il primo weekend di aprile. Sabato è previsto per le ore 21:00 mentre domenica alle ore 17:30. Il biglietto costa 12 euro intero e 8 euro ridotto. Il teatro da raggiungere è uno dei più noti di Roma.

Ecco tutte le informazioni utili su uno spettacolo…da paura

Teatro Albertino, in via Amedeo Crivellucci 3a, dispone di 110 posti a sedere in una sala composta da una platea con un ampio palcoscenico. È un luogo ideale per qualsiasi tipo di rappresentazione teatrale. Sul sito c’è l’elenco degli eventi previsti nei prossimi giorni e tra questi compare EXorcismo, opera di Martina Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla.

La protagonista è una giovane che durante una festa conosce un ragazzo. I due passano la notte insieme e al risveglio lei dovrà fare i conti con il fratello di lui, un appassionato di esoterismo, e una donna inquietante. Si parla di un ritorno dei fantasmi del passato proponendo la figura degli ex che, si sa, non spariscono mai dalla propria vita in un modo o nell’altro. Sicuramente sarà un tema affrontato in chiave ironica, dunque se hai intenzione di trascorrere un weekend diverso dal solito puoi cogliere questa occasione al volo.