5 cose da fare a PASQUA A ROMA | Organizzati subito e prenota entro domani, ne vale la pena

La Pasqua si avvicina e non sai cosa fare? Ti dico io tutto e ti risolvo le vacanze con pochi spiccioli se sei a Roma.

La Pasqua è una delle festività più sentite in Italia, con radici che affondano nella tradizione cristiana e in quella ebraica. La festività celebra la resurrezione di Gesù, avvenuta il terzo giorno dopo la sua crocifissione, secondo i Vangeli. Già prima del cristianesimo, però, esistevano riti legati alla rinascita e al ritorno della primavera.

Oggi la Pasqua è un momento di riunione familiare, spesso accompagnato da ricche tavolate. Qui in Italia, il pranzo di Pasqua varia da regione a regione, ma alcuni piatti sono un classico: l’agnello, simbolo di sacrificio e purezza, le uova, che rappresentano la vita e la resurrezione, e la colomba, dolce tipico che rievoca la pace.

A questi si aggiungono i dolci locali, come la pastiera napoletana o la schiacciata di Pasqua toscana. Il lunedì dell’angelo, conosciuto come pasquetta, è invece sinonimo di gite fuori porta e picnic con amici, dove non mancano torte salate, grigliate e la tradizionale frittata di maccheroni nel sud Italia.

La Pasqua vegana

Se per molti la Pasqua significa arrosto e uova di cioccolato, per chi segue una dieta vegana la festività può diventare una vera sfida. Le alternative vegetali esistono, ma spesso sono difficili da trovare o poco diffuse. Ad esempio, al posto dell’agnello si possono preparare arrosti di seitan o polpettoni di legumi.

Mentre per le uova di cioccolato esistono varianti senza latte, anche se meno comuni nei supermercati. Anche i dolci tradizionali possono essere adattati con ingredienti vegetali, ma la difficoltà sta nel reperire prodotti già pronti e nella diffidenza di chi segue ancora rigidamente la tradizione.

Cosa fare a Roma a Pasqua?

Turistipercaso.it ha diffuso le informazioni. Se sei di passaggio a Roma, la Pasqua qui offre molte opportunità. Puoi visitare la Città del Vaticano, nello specifico i musei vaticani e la cappella Sistina sono aperti e, con un po’ di organizzazione, si può anche salire sulla Cupola di San Pietro. Puoi fare una passeggiata a Villa Borghese, dove si possono visitare la Galleria omonima con opere di Caravaggio e Bernini. Ma non è tutto.

Puoi visitare i musei Capitolini: uno dei poli museali più affascinanti d’Italia, con opere d’arte classica e una vista meravigliosa su piazza del Campidoglio. Infine, ma non per importanza, puoi esplorare le terme di Caracalla e i mercati di Traiano: le prime sono tra le meglio conservate al mondo. Immancabile è il picnic ai Castelli Romani, specie se si fa una gita fuori porta a pasquetta.