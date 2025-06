A 2,19€ è più economica di un caffè | L’Italia intera si precipita da LIDL, è un’offerta imperdibile

Il volantino della LIDL mostra le offerte proposte a partire dal 6 luglio 2025 e una sta entusiasmando la massa. Andiamo a scoprire cosa puoi portare a casa.

Chi non ha mai acquistato presso un punto vendita Lidl? Sarà sicuramente capitato qualche volta e i prodotti alimentari acquistati saranno stati di gradimento. Non tutti sanno che questa catena europea di supermercati di origine tedesca fu fondata nel 1973 in Germania, ma solo in un secondo momento ebbe successo grazie all’intervento del figlio del fondatore.

Il motivo? Ha orientato l’attività giocando agli altri spesso il settore discount. Da allora sono stati aperti vari punti vendita in tutto il mondo (nel 2024 sono stati contati circa 12.000) metti il primo in Europa fu inaugurato nel Regno Unito nel 1994. Nel 2022 ha fatturato 114 miliardi di euro con 360.000 dipendenti, dati che parlano da soli e che probabilmente sono aumentati nel corso degli ultimi anni.

Oltre al personale altamente squalificato e disponibile con i clienti, sugli scaffali sono collocati prodotti alimentari e non a dei prezzi davvero strepitosi. Non c’è da stupirsi se a fine serata si deve fare il rifornimento per l’indomani. Il segreto consiste nel proporre nell’arco di un anno dei volantini sia online che cartacei.

L’ultimo pubblicato è ancora valido, dunque dovresti cogliere delle offerte pazzesche al volo senza pensarci due volte? Un esempio? I Nodini di mozzarella da 200 g a confezione con lo sconto del 27%, dunque non saranno tuoi a 2,19 euro bensì 1,59 euro. E non è finita qui!

LIDL presa d’assalto per quest’offerta pazzesca

Proseguendo nella lettura del volantino il Sugo allo scoglio e ai frutti di mare della Ocean Sea da 300 g a confezione costerà 1,89 euro (sempre applicato lo stesso sconto), i pomodori secchi in olio di semi di girasole della Baresa da 170 g a 1,11 euro, la pancetta arrotolata da 100 g a confezione del reparto salumeria a 1,89 euro e il petto di pollo cotto al forno da 20 g a confezione al prezzo di 1,89 euro.

Poi non si può non notare l’altro prodotto alimentare surgelato. Piace a tutti, sia a grandi che a piccini, e rappresenta al meglio la cucina napoletana per i sapori, la tradizione e la storia che ha alle spalle.

Roba da leccarsi i baffi a tavola

Si dice che nel 1889 Raffaele Esposito fu convocato alle Reggia di Capodimonte per cucinare per i sovrani Margherita e Re Umberto I di Savoia. Alla regina dedicò questo piatto. Stiamo parlando della pizza, ma in questo caso c’è una variante altrettanto apprezzata.

E’ la pizza diavola Italiamo con peperoni, salame piccante e cipolla rossa da 340 g a confezione al prezzo di 2,19 euro con lo sconto del 24%! Cosa aspetti? Farai un figurone a tavola spendendo poco, ma proponendo la buona qualità.