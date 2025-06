NON METTERLA PIÙ | Il Ministero la RITIRA subito: una delle creme più usate in Italia può fare danni assurdi

Se hai acquistato questo prodotto cosmetico devi assolutamente sbarazzartene! Potresti avere dei problemi seri.

Fin dai tempi più antichi l’uomo ha sempre dato la sua attenzione alla cura del proprio corpo. Basta pensare che le origini risalgono all’Antico Egitto dove si utilizzavano degli ingredienti naturali per affrontare i problemi della pelle.

Si usavano oli e unguenti per idratarla e proteggerla dal clima arido e dal sole del deserto. La leggenda narra addirittura che il Cleopatra faceva il bagno nel latte d’asina per mantenere la pelle morbida e giovane e utilizzava maschere a base di argilla per renderla ancora più luminosa.

Non ci crederai, ma le creme solari sono state introdotte nell’Antica Roma con l’uso di maschere di bellezza base di miele e latte. Con il passare del tempo le varie culture hanno sviluppato le proprie strategie di bellezza al punto tale che oggi c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Tuttavia bisogna stare attenti a ciò che si acquista perché ci potrebbero essere dei problemi. Ne ha parlato di recente il Ministero della Salute riguardo una crema specifica.

Una crema sta allarmando tutti per i suoi effetti nocivi

Secondo quanto riportato sul sito ispacnr.it pare che ci siano alcune creme dannose per la propria salute. Il campanello d’allarme è stato dato dal Ministero della Salute, il quale è subito corso ai ripari per evitare delle situazioni spiacevoli. Nella faccenda sono coinvolte delle aziende che si occupano proprio del benessere psicofisico del cliente.

In questo caso è stata menzionata una famosa per creme e lozioni. Non sono in Italia, ma anche negli altri paesi dell’Unione Europea si è verificato un richiamo per alcuni prodotti per colpa della presenza di una sostanza chimica pericolosa soprattutto per i reni. Si tratta dell’omosalato, una sostanza di cui è stato accertato che non c’è un’altra percentuale di tossicità. Tuttavia gli altri vertici hanno deciso di intervenendo drasticamente.

Ecco i prodotti di cosmetica ritirati dal commercio

L’azienda in questione è la Bepanthol che utilizza l’omosalato per alcuni cosmetici come il filtro UV-B. Protegge dalle scottature e dai danni cutanei causati dai raggi del sole. Inoltre previene l’invecchiamento e anche il cancro della pelle. Eppure delle ricerche hanno messo in allarme le aziende, come quella menzionata, facendo riferimento un Nuovo Regolamento Europeo ai cosmetici.

Sono stati condotti degli esperimenti ed è emerso che l’assorbimento cutaneo può portare a degli effetti negativi sulla funzione dei reni. Infatti è stato stabilito che la sua concentrazione massima nelle creme per il viso non deve andare oltre il 7,34%. Non saranno più disponibili a partire dal 30 giugno 2025 i seguenti prodotti: Bepanthol Crema Viso Idratante SPF 25, Rossetto Bepanthol 4,5 g e Rossetto Senza Astuccio Pieghevole 4,5 g.