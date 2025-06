La POSTA più BELLA d’Italia si trova solo nel Lazio | Entri e non devi prendere nemmeno il numerino: ti accolgono col sorriso

Non molto distante dalla capitale italiana esiste una realtà unica nel suo genere. Ci sono pochi abitanti, ma tutti gentili e accoglienti con i turisti.

Il Lazio è famoso non solo per il patrimonio artistico-culturale privo di ogni paragone, ma anche per le sue bellezze paesaggistiche. Non a caso tante sono le zone immerse nel verde che permettono di entrare totalmente in contatto con la natura.

Sarebbe opportuno andare a visitare i borghi non molto distanti da Roma mentre questi possiamo menzionare Nemi, famosa per la Sagra delle Fragole. Da aggiungere la “città che muore”, ovvero Civita di Bagnoregio e Genazzano per l’evento dell’Infiorata.

L’elenco è immenso, dunque non resta altro da fare che fare una ricerca e capire quale borgo può fare al caso proprio. Uno di questi ha una sua particolarità per via del nome.

Inoltre è un luogo molto caro al cantautore e musicista Claudio Baglioni perché trascorse lì la sua infanzia. Andiamo a scoprire perché questo luogo è importante. Racchiude un qualcosa di unico nel suo genere.

Una realtà del Lazio che vale la pena visitare

Il comune in questione ha 532 abitanti e si trova nella provincia di Rieti. Collocato al nord delle Gole del Velino lungo il fiume velino e della Via Salaria, ha un territorio tipicamente montuoso e la vetta più alta è quella del Monte Porcini. Prima ancora dell’arrivo dei romani questo posto fu abitato da varie popolazioni.

Esso rappresentò per anni il ponte tra Roma e Ascoli Piceno dediti soprattutto al commercio del sale, indispensabile in quel periodo per il mantenimento degli alimenti. Con la caduta dell’Impero romano la sua attività commerciale andò scemando fino a scomparire del tutto. Nel 1302 entrò a far parte del contado dell’Aquila per poi essere inserito nell’Abruzzo in seguito all’Unità d’Italia. Solo nel 1927 fu ceduta alla provincia di Rieti.

Un luogo immerso nella cultura e nella natura

Stiamo parlando di Posta, nota per l’Antico Castrum. Si tratta della parte più antica del paese con tre edifici tuttora esistenti e visitabili. Poi ci sono la Chiesa di San Francesco, che fu costruita intorno alla metà del 1200, il Palazzo della Gabella attorno al quale nel 1300 furono costruite delle mura e ancora oggi si può accedere da due ingressi.

Questo dimostra che è un posto ricco di storia che vale la pena conoscere addentrandosi direttamente al suo interno. Essendo poco distante da Roma, se organizzi un weekend lì allora potresti approfittare di una giornata per recarti a Posta. Non te ne pentirai assolutamente, anche perché se sei di buona forchetta puoi assaggiare i piatti tipici della cucina locale.