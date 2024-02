-10kg in poche settimane? I consigli dei nutrizionisti ti regalano un corpo da favola | Dimagrisci e rimani in salute

Vuoi perdere la bellezza di 10 kg in poche settimane? Le dritte degli esperti da cogliere al volo!

Ora che Febbraio pian piano si sta lasciando e che Marzo ci sta dunque bussando alla porta, come si il calendario sia l’agenda ci insegnano, siamo tutti incentrati sull’idea di rimetterci in forma. Complice il fatto che le temperature si stiano pian piano alzando e che la luce solare duri più a lungo, siamo avvezzi indubbiamente a trascorrere più tempo fuori casa.

E ciò è un autentico toccasana sia per lo spirito che per il fisico. Dunque possiamo cogliere, come si suol dire, la palla al balzo, per compiere delle lunghe e rilassanti passeggiate o per compiere della sana attività sportiva all’aria aperta. Inoltre possiamo optare per andare a lavoro se non a piedi, in sella alla nostra bicicletta.

In tale maniera terremo ben allenato il nostro metabolismo, non consumeremo benzina e ci manterremo in forma senza spendere un euro. Il che, con la grande crisi che serpeggia nel nostro Paese è da vedersi come una vera manna dal cielo. Ovviamente se vogliamo dimagrire parecchio ciò però non basta.

Perdere 10 kg in poche settimane, i consigli degli esperti

Ovviamente il movimento rimane un buon punto di partenza perché, lo diciamo molto chiaramente, senza di esso, non si va da nessuna parte. Deve però essere affiancato da un buon riposo notturno e da un’alimentazione sana, varia, bilanciata e controllata, nonché ricca di verdura e frutta fresca di stagione.

Il che significa che non dobbiamo fare la fame, come molti erroneamente pensano, ma semplicemente imparare a bilanciare bene i pasti, senza saltarne nemmeno uno. La colazione è la più importante e se vogliamo partire alla grande al mattino è meglio optare per una salata. Detto ciò, cercate, come consigliano gli esperti, di evitare alcuni cibi se volete davvero perdere peso.

La verità sulla perdita eccessiva di peso

Parliamo di quelli eccessivamente zuccherini o salati. Difatti sia lo zucchero che il sale sono i nemici della nostra linea nonché gli alleati numeri uno dell’odiatissima ritenzione idrica che è a sua volta la causa numero uno dell’arrivo della cellulite. Stop anche alle bevande gassate che procurano gonfiori, così come a eccessivi condimenti.

Non dobbiamo affatto eliminare i carboidrati, basta non eccedere con la quantità soprattutto per quanto concerne quelli complessi. Tuttavia non è sano per noi pensare di perdere 10 kg in poco tempo anche perché rischiamo poi di riprenderceli tutti e pure con gli interessi. Piuttosto puntiamo alla perdita sui 300- 500 grammi a settimana, soprattutto se parliamo di donne.