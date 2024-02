Mal di gola, questi 10 alimenti ti curano in un batter d’occhio: mettili subito nel carrello

Mal di gola, la top ten degli alimenti per sconfiggerlo in men che non si dica. Mai più senza!

Inutile negarlo e nel contempo è vivamente consigliato ribadirlo, noi siamo ciò che mangiamo. Dunque, se mangiamo male non possiamo stare bene fisicamente e psicologicamente parlando. Ed è per questo motivo che gli esperti ci continuano a ribadire la fondamentale importanza di seguire una dieta sana, varia, bilanciata e controllata.

Il che non vuol dire però, come molti erroneamente pensano, di metterci a stecchetto e di fare la fame! Benissimo è poi mantenerci costantemente idratati, fare del sano movimento e riposare come si deve la notte. Fatto sta che per via anche degli sbalzi, in certi casi pure assai repentini, della temperatura è facile ammalarsi anche in questo periodo.

I colpi d’aria sono sempre dietro l’angolo e la nostra gola è soggetta a dolori in certi casi anche forti. Ovviamente per cercare di non averne troppi è bene cercare, come si suol dire, di correre ai ripari fin dalle prime avvisaglie. Se notiamo che il vento è troppo violento mettiamoci al collo una sciarpetta e copriamoci con il bavero di essa la bocca.

Mal di gola, lo combatti fin da tavola

Oltre a ciò dobbiamo prestare maggiore attenzione alla nostra alimentazione. Diciamo che, udite udite, esistono dei cibi che ci aiuterebbero a contrastare e non poco il tanto detestato mal di gola. Pensate che sarebbero addirittura dieci. Non dovrebbero dunque mancare nel nostro carello quando andiamo a fare la spesa.

Indubbiamente alcuni li darete forse per scontati mentre altri vi sorprenderanno. In ogni caso sono tutti quanti assi utili per darvi non solo degli autentici sollievi ma anche per far sparire in un battito di ciglia il male chiaramente se non ha ancora raggiunto toni elevati. Siete pronti a scoprire la famosa lista insieme a noi?

I 10 alimenti top per allontanarlo

Partiamo da un classico, ovvero il miele. Il top in tale direzione sarebbe quello di manuka che possiede pure straordinari effetti antibatterici. Bene pure lo yogurt che tra le altre sue caratteristiche nasconde anche proprietà probiotiche, così come il gelato che ci dona un gran sollievo. Ottime sono pure le mele e soprattutto le puree, nonché lo zenzero e l’avena.

Sono tutti dei fantastici infiammatori. Passando al salato, diciamo sì a un semplice purè di patate che ci aiuta a rendere più forti le nostre difese immunitarie. E come primo piatto possiamo gustarci una zuppa di pollo. Il brodo ci dona molti nutrimenti mentre la carne ci aiuta a tenere ben lontane le infezioni. Lo stesso possiamo dire delle uova strapazzate e, tornando alla frutta, del melone cantalupo, un vero alleato per il sistema immunitario.