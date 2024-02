Pelle perfetta senza chirurgia, per l’effetto lifting ti basta seguire questa routine da 5 minuti

Pelle perfetta senza puntare alla chirurgia estetica con piccolo e semplici step quotidiani. Bastano 5 minuti di orologio.

Il nostro viso, si sa, è il nostro biglietto da visita, così come le nostre mani. Ed è per questo motivo che dobbiamo curare entrambi con vivo rispetto e tanto amore. Tuttavia per riuscire a farlo non dobbiamo per forza di cose spendere un sacco di soldi. Il che, con la grande crisi che troneggia tuttora nel nostro Paese, sarebbe proprio da evitare come la peste.

Questo però non significa che dobbiamo sfruttare prodotti di scarsa qualità che poi non solo possono non donarci i risultati tanto agognati ma anche arrecarci fastidi e irritazioni. No anche a puntare a un’eccessiva quantità. Fondamentale è poi optare invece per quelli più adatti alla tipologia della nostra epidermide, nonché al periodo della nostra vita che viviamo.

Un esempio o due a riguardo? Se possediamo la pelle grassa non possiamo optare per detergenti e creme che vanno benone per chi ce l’ha secca o normale. Occhio anche se l’abbiamo mista. Esistono prodotti mirati anche per questa tipologia. E poi se abbiamo superato i quarant’anni puntiamo alla linea anti age.

Pelle perfetta senza chirurgia, ecco come

Altro errore da non fare è quello di pensare che siccome si è giovani si può non dedicare con cura alla nostra pelle, così come andare a dormire truccate. Niente di più sbagliato! Difatti se vogliamo averne una bella anche in età matura è importantissimo prendercene cura fin da quando siamo sui banchi di scuola.

Bene è anche non dimenticarci di tenerci costantemente idratate bevendo 2 litri di acqua al giorno e inserendo più frutta e verdura fresca di stagione. E poi per dire un sonoro no alla chirurgia estetica possiamo mettere in atto una semplice ma al contempo efficace beauty routine. Vi basteranno soltanto cinque minuti di orologio.

Effetto lifting in 5 minuti

Se possediamo una pelle matura dobbiamo puntare a una detersione ben specifica, quindi a un pre- trattamento idratante e normalizzante, uno specifico alla tipologia della nostra pelle, uno anti ossidante, uno anti age e uno illuminante. Per mettere in atto tutto ciò al mattino bisogna pulire con cura la nostra pelle con un un olio da emulsionare dopo che si è inumidito il viso.

Procedere poi con il risciacquo e ad asciugare con delicatezza. Passare un velo di crema idratante compiendo dei piccoli massaggi circolari. Se usciamo di casa meglio se è in grado di proteggerci dai raggi UV. La sera invece, prima di andare a dormire, diciamo di sì a un latte e tonico struccante due in uno e a un crema idratante ma dedicata alla notte. Ogni settimana sì a una maschera.