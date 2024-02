Consigli per un sonno tranquillo: se fai così ti sveglierai ogni giorno pieno di energie

Consigli per un sonno top. Se li seguirai dormirai come un angioletto. Sarai al top al mattino.

Si continua a ripetere la grandissima importanza di un buon sonno ristoratore per stare bene sia dal punto di vista fisico che psicologico. Non per nulla se dormiamo male e non a sufficienza poi al mattino, quando suona la sveglia, iniziamo a imprecare, a rigirarci nel letto e non abbiamo la minima intenzione di alzarci.

Rischiamo così di arrivare in ritardo a scuola o al lavoro. E ciò non è il massimo dal momento che esistono degli orari ben precisi da rispettare, volenti o nolenti. Pertanto, anche se siamo stanchi, assonnati e di cattivo umore, ci apprestiamo ad andare a bere la nostra tazzina di caffè e a prepararci.

Abbiamo ancora gli occhi gonfi di sonno quando raggiungiamo l’ufficio. No risultiamo dunque particolarmente interessanti ai nostri clienti e ai nostri colleghi. Rischiamo di non ottenere grandi risultati e di non riuscire a lavorare serenamente. Se poi ci si ritrova sui banchi di scuola, capiremo ben poco di quel che sta spiegando l’insegnante.

Consigli per un sonno ristoratore, solo così sarai al top al mattino

Insomma, dormire male ci procura davvero un sacco di problemi compreso quello di ingrassare in maniera eccessiva. Difatti se non riposiamo le otto canoniche 8 a notte il nostro metabolismo non funzionerà un granché. Per cercare di ottenere un buon sonno dobbiamo compiere dei semplici gesti all’interno della nostra quotidianità che ci permetteranno sul serio di “svoltare“.

Per prima cosa iniziamo a dare una bella rinfrescata alla nostra alimentazione. Evitiamo di cenare troppo tardi la sera e puntiamo su una cena leggera. No a tè e caffè dopo le ore 18.00, a meno che non deteinati i primi e decaffeinati i secondi. Sorseggiamo tisane drenanti durante il giorno ma la sera solo rilassanti poco prima di andare a coricarci. Meglio ancora se optiamo per la camomilla.

La Tecnologia fuori dalla camera da letto

In camera da letto arieggiamo durante il giorno e puntiamo su lenzuola e federe chiare, ben pulite e ordinate. A livello di profumazione diciamo sì alla lavanda che ha un alto potere rilassante. Ottimo sarebbe pure utilizzare un olio essenziale a base di essa per rendere più speciale l’aria che si respira.

A letto non utilizziamo telefonini e altri dispositivi elettronici che non ci inducono a staccare la mente. Lo stesso potremo dire della televisione. Piuttosto rilassiamoci con un buon libro da tenere sul comodino. Come notiamo però che il sonno arriva, spegniamo la luce e lasciamoci cullare tra le braccia di Morfeo.