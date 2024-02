Capelli, le nuove tendenze 2024 sono già state decise | Pettinati così e sarai una vera star

Capelli, le nuove e incredibili tendenze per il 2024. Come devi pettinarti per sentirti una diva.

Indubbiamente i capelli sono sia la croce che la delizia di ogni donna. N0n per nulla è davvero difficile trovare il parrucchiere giusto che diventa pure il suo confidente. Capire poi esattamente che cosa vogliamo sia a livello di colore, taglio o acconciatura non è spesso facile nemmeno per un grandissimo esperto se non ci conosce bene dal momento che siamo il più delle volte volubili.

Ovviamente rimane il suo compito consigliarci al meglio oltre che provvedere in primis alla salute delle nostre chiome. Se infatti esse non sono in buono stato non possiamo pretendere di ottenere chissà che risultati. Se in salone di loro si occupa il nostro hair stylist, a casa dobbiamo occuparcene noi.

E per farlo utilizziamo sempre prodotti di qualità e mirati alla loro tipologia. Stiamo anche molto attente a come usiamo le varie piastre e il phon. Detto ciò pare che quest’anno ne avremo un gran bisogno soprattutto se abbiamo le chiome alquanto indisciplinate e ribelli, Difatti pare che vada di gran moda il liscio. Pardon il super liscio.

Capelli, le tendenze 2024 per sentirti una star

Diciamo pure che la tendenza jappo stia dilagando. E perlopiù si punta alle grandi lunghezze. Se invece si ama il corto è bene dire di sì al caschetto che ha sempre il suo indiscutibile perché. Tuttavia non è facilissimo da gestire soprattutto se eccessivamente short. Puntiamo dunque, se non siamo clienti assidue del nostro parrucchiere, al bob medio che è più gestibile.

A livello di tinte va forte il mogano. Fantastica poi è la treccia se ovviamene abbiamo i capelli bei lunghi. lucenti e lisci. Attenzione a non scalarli troppo se amiamo tale acconciatura. Emma Stone la porta con una certa disinvoltura. Se amate la sua tinta di capelli ma non il taglio, potete copiare quello di Julia Roberts che ama portare le chiome acconciate in leggere onde sulle punte.

Cortissimi, lunghissimi o medi, c’è l’imbarazzo della scelta

Se amate stupire e avete lineamenti del viso non particolarmente spigolosi potete dire di sì al pixie non particolarmente scolpito, con tanto di ciuffo finto spettinato, che ama portare ultimamente la divina Cate Blanchette. Vi donerà di certo un aspetto molto elegante soprattutto se punterete al colore bianco o argento.

Per chi adora il medio, può puntare, oltre al bob come già poco accennato, sia liscio che mosso, a un semplice riccio che però deve essere molto leggero. Ricci dunque soffici e non eccessivamente definiti. No dunque alla classica permanente. Grande ritorno del biondo così come delle sfumature cacao su base castana.