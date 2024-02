Vitamina Q antietà: elimina rughe, smagliature e stanchezza in un attimo | Ti basta mangiare questo alimento

Vitamina Q, un vero elisir per salutare la stanchezza e le temute rughe. Per farne il pieno mangia questo alimento.

Non prendiamoci in giro nemmeno per un solo istante. Tutti quanti, chi più e chi meno, vorremmo cercare di fermare il tempo. Ovviamente ciò è impossibile dal momento che, come sostenevano giustamente gli antichi, che l’hanno sempre saputa assai lunga, ” tutto scorre”. Dunque quello che riteniamo il presente fra pochissimo sarà già passato.

Di contro c’è chi vive ancorato ad esso, non riuscendo dunque il più delle volte a condurre un’esistenza serena e appagante. E non parliamo solo di passioni come le auto d’epoca o un particolare genere di musica. Fatto sta che se ora come ora va tanto di moda il vintage, non solo per quanto concerne l’abbigliamento, un motivo ci sarà.

Fatto sta che quando notiamo sul nostro corpo e ancora di più sul nostro viso che, come ben sappiamo, insieme alle nostre mani, sono il nostro più importante biglietto da visita, delle imperfezioni, nonché dei segni dell’inevitabile passare degli anni. E non parliamo solo delle rughe o delle temutissime macchie sulla pelle.

Vitamina Q, il nostro elisir anti vecchiaia

Tra ciò che detestiamo di più ci sono pure le smagliature. E poi la stanchezza fa decisamente brutti scherzi. Non per nulla quando siamo molto stanchi notiamo occhiaie e profondi solchi sotto gli occhi con tanto di borse. Inoltre la pelle del nostro viso tende a ingrigirsi e a risultare spenta e il più delle volte pure assai ricca di impurità.

Per evitare tutto ciò bisogna, oltre a usare prodotti ben mirati, mantenersi costantemente idratati, riposare le canoniche 8 ore a notte, fare dal movimento ogni giorno e seguire un’alimentazione sana, varia. bilanciata e controllata, ove figurino maggiormente frutta e verdura fresca di stagione. Un’altra dritta consiste nel fare il pieno di vitamina Q. La trovi soprattutto in un alimento. Ecco quale.

Gli alimenti che ne contengono a iosa

Lo è di certo la carne di pollo che se soprattutto cucinata alla griglia è anche molto leggera e ben digeribile. La troviamo però anche in quella di manzo e di maiale. Parlando di pesce, la possiamo assimilare grazie all’assaggio del salmone, tonno, sardine e sgombri. Ora però è giusto spiegare che cosa si esattamente questa speciale vitamina.

In sostanza altro non è che un coenzima che svolge un importantissimo ruolo antiossidante. Inoltre contribuisce a distribuire in maniera saggia ed equa le energie nelle varie cellule. E’ ben presente nel nostro organismo ma sovente è latente. La troviamo per lo più nel fegato, nel cuore, nei reni e nel pancreas.