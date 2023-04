10 splendide spiagge della Sicilia

La Sicilia attira ogni anno turisti da tutto il mondo, desiderosi di godersi le sue acque cristalline e i suoi sublimi paesaggi marini, in un’atmosfera ricca di storia e cultura.

Se si vuole raggiungere l’isola per godere del mare che la circonda, si possono consultare facilmente online tutte le info prezzi e prenotazioni per traghetti da Civitavecchia per la Sicilia, in modo da trovare la migliore offerta disponibile.

Scegliere le spiagge più belle della Sicilia non è facile, poiché sono tantissime quelle caratterizzate da una grande bellezza, tuttavia, ecco 10 luoghi incredibili, ognuno con le sue peculiarità e il suo fascino unico.

1. San Vito Lo Capo, Trapani

La spiaggia di San Vito Lo Capo è caratterizzata dalla sua sabbia finissima e bianca e dalle acque cristalline. Situata in una baia protetta, offre uno scenario incantevole con il promontorio di Monte Monaco che si erge maestoso sullo sfondo.

2. Riserva dello Zingaro, Trapani

La Riserva Naturale dello Zingaro è una delle gemme naturali della Sicilia. Si tratta di un paradiso terrestre costituito da circa 7 km di costa e sette cale immerse tra le falesie rocciose e la natura incontaminata.

3. Cala Rossa, Favignana (Isole Egadi)

Caratterizzata da un mare cristallino e una sabbia finissima di colore bianco, Cala Rossa è circondata da alte pareti di tufo e roccia, che creano uno scenario suggestivo e proteggono la baia dal vento e dalle onde.

4. Scala dei Turchi, Realmonte (Agrigento)

La Scala dei Turchi è una spiaggia unica nel suo genere, famosa in tutto il mondo per la sua scogliera bianca che risplende scendendo a gradoni sul mare cristallino.

5. Isola Bella, Taormina

Isola Bella è un pittoresco isolotto collegato alla costa tramite una stretta striscia di sabbia. Oltre alle splendide acque, questa piccola perla offre una lussureggiante vegetazione e una vista spettacolare della baia di Naxos.

6. Cala Bianca, Lipari (Isole Eolie)

Cala Bianca deve il suo nome al colore della sua sabbia e delle alte pareti rocciose che la circondano. Si tratta di una piccola baia appartata raggiungibile solo via mare, in cui l’acqua è talmente limpida che è possibile ammirare i fondali marini anche senza maschera.

7. Punta Ciriga, Ispica (Ragusa)

Punta Ciriga è una bellissima e selvaggia spiaggia caratterizzata da un’ampia distesa di sabbia dorata e morbida, circondata da alte scogliere bianche che creano un contrasto suggestivo con il mare cristallino. Inoltre, non molto distanti dalla spiaggia, si ergono degli imponenti faraglioni che rendono questa località ancora più affascinante.

8. Mondello, Palermo

Oltre alla splendida spiaggia e alla vista privilegiata sul Monte Pellegrino, Mondello offre anche numerosi ristoranti e locali dove gustare la cucina siciliana e godersi l’atmosfera unica di questa località da cartolina.

9. Fontane Bianche, Siracusa

Fontane Bianche è un’ampia spiaggia in cui la sabbia bianca e fine si fonde con un mare dalle sfumature blu e verdi. La particolarità di questa spiaggia è data dalla presenza di sorgenti naturali che fuoriescono dalle rocce sabbiose.

10. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa

La Spiaggia dei Conigli è stata premiata più volte come una delle spiagge più belle al mondo. Questa incantevole baia si distingue per la bellezza della natura circostante, tra cui l’omonimo isolotto incontaminato, e per la ricchezza della fauna marina, che annovera anche la tartaruga caretta caretta.

