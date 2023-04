Nozze: le location più amate per il grande giorno

L’Italia si distingue da sempre come una delle mete preferite da chi ricerca una location esclusiva in cui celebrare uno dei giorni più importanti della vita. Sono tante le star d’oltreoceano che hanno voluto pronunciare il fatidico sì in riva a uno dei laghi del Nord Italia o lungo una delle nostre meravigliose coste. Non è un caso che nel Bel Paese vi sono location che risultano essere disponibili solo dopo uno, due o addirittura tre anni dopo aver manifestazione l’intenzione di festeggiare lì il proprio matrimonio.

Quando si parla di nozze i preparativi non terminano mai e le cose a cui pensare, oltre la scelta della struttura, sono davvero molte: abiti, anelli, vestiti delle damigelle, fiori, menu, torta nuziale e via dicendo. Ovviamente non vi è location che possa rendere felice una sposa se questa non indossa il suo abito dei sogni. Anche da questo punto di vista l’Italia, patria della moda, non delude. Se si cercano degli abiti da sposa Roma o in altre città, sono tantissimi gli atelier che mirano a realizzare il sogno di ognuna, con vaste offerte di prodotti ed efficienza del servizio.

In questo articolo abbiamo selezionato le location più amate per il grande giorno.

Castello

Il castello è una delle location che continua ad occupare uno dei primi posti in classifica fra le strutture più amate dai futuri sposi per le proprie nozze. L’Italia abbonda di magnifici castelli (medievali e rinascimentali) molto somiglianti a quelli che tutti da bambini hanno ammirato leggendo una fiaba. Non vi è atmosfera più romantica di quella che si respira all’interno delle sale di un castello o in uno dei giardini lussureggianti che lo circondano. Da non sottovalutare il fatto che questa location è ideale sia per i festeggiamenti che si tengono in bassa stagione sia per quelli che avvengono in estate. Il castello è un luogo perfetto per chi vuole celebrare un matrimonio formale, elegante e soprattutto indimenticabile.

Masseria

Per chi sta organizzando un matrimonio romantico e shabby chic non vi è location più adatta di una masseria. Queste strutture sono molto antiche e sono identitarie di due regioni italiane in particolare, ovvero la Puglia e la Sicilia. La maggior parte di esse sorgono in piena campagna e sono parte di una vera e propria azienda agricola. Per questo non è raro che la loro offerta includa una selezione di prodotti tipici a chilometro zero. La masseria offre uno scenario rustico e rurale capace di creare un’atmosfera rilassante e accogliente. È la location perfetta per chi vuole festeggiare in primavera o estate le proprie nozze e preferibilmente godendo dell’aria aperta.

Resort

Il resort è la location ideale per chi vuole festeggiare in grande stile il proprio matrimonio e ha intenzione di invitare moltissimi familiari, amici e colleghi. Chi sceglie il resort vuole che i propri invitati abbiano la possibilità di godere di servizi esclusivi: dalla spa al campo da golf. Si tratta di una struttura che offre grandi spazi interni ed esterni che consentono ai neo sposi di pianificare in punti differenti l’aperitivo, il pranzo, il primo ballo, il taglio della torta, ecc. Ogni resort include grandi giardini curatissimi e piscine che offrono scenografici giochi d’acqua.

Cascina

Chiudiamo la nostra selezione con una location dalle caratteristiche opposte rispetto a quella analizzata sopra, la cascina. È perfetta per matrimoni intimi e informali dallo stile country. Qui, ancora più che in masseria, agricoltura e allevamento sono le attività che trainano la struttura.

