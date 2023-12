Zabaione, altro che ricetta natalizia: se lo mangi la mattina ha questo effetto sul tuo organismo | Incredibile ma vero

Conosci davvero le proprietà del gustoso zabaione? Se consumato a colazione può davvero cambiare il corso della tua giornata.

Le festività di Natale sono ormai alle porte, ed è tempo di pianificare i menù per gli immancabili banchetti con amici e parenti.

Cenoni e pranzi a tema includono invariabilmente piatti corposi e calorici, in grado di appagare i palati e saziare gli stomaci degli invitati dall’antipasto al dessert, e molto spesso ai canonici dolci si preferisce mettere in tavola fragranti panettoni e pandori, come da tradizione.

Questi ultimi possono essere consumati in purezza, accompagnati magari da spumante o vin santo, oppure farciti con golose creme confezionate in casa.

Una delle ricette più apprezzate dai commensali è certamente lo zabaione. Con la sua texture vellutata e il leggero retrogusto alcolico, lo zabaione apporta un tocco festoso a ogni tavola, ed il suo alto contenuto di macronutrienti rinvigorisce immediatamente i commensali. Se consumato di prima mattina, inoltre, regala un insospettabile power-up all’intero organismo.

Che cos’è lo zabaione e come preparalo in poche mosse

Questa tipica ricetta italiana risulta di facile preparazione e si presta a numerosi utilizzi in cucina. Per confezionare una crema allo zabaione a regola d’arte basterà versare dello zucchero semolato in un pentolino, aggiungere un alcolico a piacere (generalmente brandy, cognac, marsala o vin santo) e far sciogliere il composto senza far evaporare l’alcol. Sbattendo poi dei tuorli d’uovo con altro zucchero, ed aggiungendo gradualmente il liquido precedentemente preparato, si otterrà la base dello zabaione. Essa andrà poi riscaldata a bagnomaria fino a 83°, e infine raffreddata. Per aggiungere un tocco natalizio alla preparazione, possiamo spolverare le tazze con della cannella in polvere o una sfarinata di cacao amaro: il contrasto cromatico e gustativo sorprenderà piacevolmente gli ospiti.

Lo zabaione è un alimento molto calorico grazie al suo contenuto di alcol, glucidi, lipidi e proteine, e va consumato con moderazione. In alcuni casi, però, può rappresentare un vero toccasana, specie se ingerito a colazione, scopriamo perché.

Zabaione, un rinvigorente genuino e naturale

Lo zabaione rientra tra gli alimenti più nutrienti, fortificanti ed energizzanti in circolazione e, se consumato al mattino, regala una dose di energia extra ai soggetti deperiti o reduci da imponenti sforzi fisici. Gli sportivi, in effetti, ricorrono spesso alle sue proprietà, così come i soggetti sottoposti a una routine impegnativa e stancante.

È considerato un rimedio naturale ai crolli di energia, e un tempo veniva consigliato anche a giovani e bambini. In questo caso, però, è opportuno escludere l’alcol dall’equazione!