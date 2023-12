Antonino Cannavacciuolo, quanto costa fare il veglione di Capodanno a Villa Crespi: prezzo assurdo!

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha pubblicato il suo menù per il veglione di Capodanno a Villa Crespi, conto da capogiro.

Antonino Cannavacciuolo è uno dei cuochi più conosciuti e amati della TV, e nel corso della sua proficua carriera ha collezionato ben 7 stelle Michelin, riconoscimenti che lo rendono il secondo chef più premiato d’Italia al fianco di Bruno Barbieri.

Davanti ad essi, infatti, svetta solamente il talentuoso Enrico Bartolini, detentore di ben 13+1 stelle Michelin e proprietario di 9 ristoranti disseminati in tutta la penisola.

Dopo aver conseguito l’Attestato di Cucina nel 1993, Antonino Cannavacciuolo ha maturato esperienza in alcuni ristoranti dell’Alsazia, e lavorato in seguito nelle cucine del Grand Hotel Quisisana di Capri.

Ben prima di guadagnare notorietà nazionale con i suoi esordi televisivi in “Cucine da incubo”, lo chef partenopeo ha assunto nel 1999 assieme alla moglie la gestione della storica dimora in stile moresco Villa Crespi, situata sul Lago d’Orta e tutt’ora location di pranzi e cene esclusivi. Antonino Cannavacciuolo ha recentemente ufficializzato il menù per il veglione di Capodanno 2024 a Villa Crespi, un’autentica carrellata di esperienze sensoriali ad un prezzo altrettanto stellare. Scopriamo di che si tratta nel paragrafo successivo.

Antonino Cannavacciuolo, il menù del veglione prende i clienti per la gola (e prosciuga il portafogli)

Lo chef napoletano è noto per la sua attenzione nei confronti delle materie prime, nonché per l’accuratezza delle sue preparazioni culinarie. Antonino Cannavacciuolo ama mixare elementi della tradizione con ingredienti anche inusuali ed esotici, ma sempre genuini, e ha stilato un menù decisamente accattivante e raffinato per gli avventori del 31 dicembre 2023.

Con le sue 3 sale, Villa Crespi ospita solamente un numero limitato di clienti, e il veglione dei fortunati risulterà perciò assolutamente indimenticabile, al pari dei piatti presentati dal personale di sala. Il menù prevede 3 antipasti, 2 primi piatti, 2 secondi e un assortito buffet di dolci, ecco alcuni dei manicaretti che verranno serviti al veglione:

linguine ai calamaretti, servite con salsa al pane di segale;

risotto con burro, salvia e aringa affumicata;

branzino al brulè;

testacoda di manzo;

coda di aragosta;

mini babà;

panettone rivisitato da Cannavacciuolo.

Il prezzo del menù di Capodanno a Villa Crespi

Normalmente, il prezzo di un menù per il veglione di Capodanno si aggira dai 50 ai 90 euro per ogni partecipante, cifra che può raggiungere anche i 150 euro nei locali più pregevoli e ricercati.

Per quanto riguarda Villa Crespi, il conto in cassa si rivelerà ben più esorbitante: il portale “Master Cucina” l’ha infatti quotato a 450 euro ad avventore!