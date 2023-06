Youtuber di Roma causano grave incidente, bambino di 5 anni morto per una sfida social

È morto per una sfida social, il bimbo di cinque anni che ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma, poco prima delle 15 in via Archelao, tra Casal Palocco e Acilia. Manuel, questo il nome del piccolo, viaggiava con la mamma e la sorellina di tre anni, ricoverate in gravi condizioni al Sant’Eugenio, a bordo di una Smart Four Four, quando è stato travolto ad un incrocio da una Urus Lamborghini.

A bordo dell’auto sportiva viaggiavano i TheBorderline, 4 ragazzi di Roma, youtuber da 600mila follower, che avevano noleggiato la macchina da due giorni e molto probabilmente stavano girando un video per una challenge che consisteva nel guidare per 50 ore la Lamborghini, alternandosi alla guida e fermandosi per mangiare e fare i bisogni.

Insulti agli Youtuber sui social

Le dinamiche dell’incidente, al momento sono al vaglio della polizia, forse la Lamborghini sarebbe finita contromano, centrando la Smart dove viaggiava il piccolo Manuel assieme alla mamma 29enne e alla sorellina di 3 anni, comunque sia un bimbo è morto, ed è scoppiato il caso. A quanto pare, alcuni frammenti di video della sfida, poi rimossi, erano stati pubblicati sui social dai quattro ragazzi.

Una volta che si è diffusa la notizia dell’incidente mortale come prevedibile i profili degli Youtuber sono stati presi di mira con un fiume di insulti: “Vergognatevi tutti – si legge in un commento – non esistono parole per quello che avete combinato. Sti social stanno veramente portando l’umanità alla deriva”. E in un altro commento è scritto: “Al posto vostro toglierei ogni account, avete tolto una vita a un bambino, col sorrisino in faccia, per le vostre challenge, per i vostri 4 soldini dati dalle vostre famiglie invece di insegnarvi i valori: nessuno dovrà seguirvi dopo oggi”.

Il Sindaco di Roma

“Mi unisco al dolore dei familiari del piccolo che ha perso la vita nel tragico incidente di oggi a Casal Palocco. Mi auguro che la madre e la sorellina possano rimettersi presto e che le forze dell’ordine accertino quanto prima le responsabilità di quanto è accaduto”, ha scritto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri su Twitter. (Sau/ Dire)

