Meteo e traffico a Roma sabato 17 e domenica 18 giugno 2023

Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per sabato 17 e domenica 18 giugno, vediamo come muoverci per le strade della Capitale.

Nuvole nella mattina e poi sole si alternano sabato 17 giugno sulla Capitale con tempo decisamente soleggiato e gradevole. Temperature tra 18 e 29 gradi, venti deboli. Domenica 18 giugno su Roma sole e cielo sereno nella mattina che resterà stabile per tutta la giornata con sole su tutta la Capitale. Ancora in aumento le temperature tra 20 e 30 gradi.

Muoversi a Roma nel week end e le chiusure del 17 e 18 Giugno

Sabato 17 giugno, a Ostia, in programma il Gran Galà della moda. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, verrà chiuso al transito Corso Regina Maria Pia tra via Vincenzo Vannutelli e via Angelo Celli e tra piazza Regina Pacis e via dei Navicellari.

Al quartiere Eur si terrà la Notte Bianca all’Eur, dalle 6 di sabato alle 6 di domenica. L’evento comporta la pedonalizzazione delle seguenti strade: viale Europa (da viale Tupini a viale Beethoven); viale Beethoven (nella sola direzione da viale Europa a viale America); viale America (da viale Umberto Tupini a viale Beethoven); viale Tupini ((da piazza Gandhi a largo Ataturk).

Domenica 18 giugno Cantiere Acea per l’estensione della rete idrica a via di Tor Pignattara. E’ previsto dalla mattina di domenica (alle 7) alla mattina di lunedì (alle 5). La strada sarà chiusa nel tratto tra via Casilina e via Bartolino da Novara.

