X Factor 2023, si scaldano i motori tra lo stop di Michielin e la bufera su Morgan

(Adnkronos) –

X Factor 2023, si scaldano i motori in attesa dell'inizio della nuova edizione in onda a partire dal 14 settembre. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan i giudici con Francesca Michielin a fare ancora gli onori di casa nel talent show di Sky che ha lanciato negli anni artisti come Marco Mengoni e i Maneskin. Se il kick off sarà giovedì, oggi intanto andrà in scena la conferenza stampa di presentazione dove sarà proiettata l'anteprima della puntata n°1. Nel frattempo, sono due in particolare i protagonisti del programma che hanno dato, per motivi molto diversi, qualche preoccupazione ai fan. La prima è Francesca Michielin, che l'8 settembre scorso ha cancellato tutte le date del tour a causa di problemi di salute: dopo un'operazione, i medici le hanno infatti suggerito di prendersi ancora qualche settimana prima di tornare sul palco. La cantante, che ha parlato di un "intervento abbastanza invasivo" e di "dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili", ha così deciso di fermarsi e annullare di conseguenza le ultime date dei live estivi, promettendo però di tornare presto dal suo pubblico. Nella bufera è finito invece Morgan, che alla fine di agosto si è reso protagonista di una lite tra insulti e offese rivolti al pubblico presente a Selinunte per assistere allo spettacolo 'Battiato – Segnali di vita e arte'. Dopo la diffusione dei video sui social che hanno documentato la condotta dell'artista – Siete venuti a rompere i coglioni a me, che vi ho dato una cosa? Fate ridere, siete stupidi… La società è una merda fatta da voi, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio…. Andate a vedere Marrakech, andate a vedere Fedez. Vai a fare in c… Frocio di m….", ha gridato a uno spettatore che aveva fatto una richiesta con rimprovero al cantante – Morgan ha fatto mea culpa respingendo le accuse di omofobia e promettendo inoltre metà del suo cachet da coach di X Factor ai ragazzi rifiutati dalle loro famiglie perché gay. "Ho pensato all’importanza di accogliere e questo concetto mi piacerebbe valesse anche per chi, come me, commette un errore", le parole del cantautore. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata